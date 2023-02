VIDEOS | Alejandro Fernández y todas las veces que se ha presentado en estado inconveniente a sus conciertos

Este fin de semana se viralizaron algunos videos de la presentación de Alejandro Fernández en el Palenque de León, Guanajuato, en dichas imágenes se puede ver al “Potrillo” en una actitud rara, algunos aseguran que el intérprete de “Como quien pierde a una estrella” estaba pasado de copas durante el show que ofreció.

Incluso en redes sociales algunos de los asistentes al Palenque dijeron que para ellos fue una verdadera falta de respeto que Alejandro Fernández se presentará en estado inconveniente pues aseguran que “El Potrillo” no podía ni cantar bien sus éxitos.

Lo critican en redes sociales

Mientras que algunas criticas son muy severas con el cantante pues lo tachan de irresponsable y hasta de alcohólico, otros más piden no ser tan duros con Alejandro Fernández pues aún está atravesando un duelo, tras el fallecimiento de su famoso padre, el cantante Vicente Fernández.

“Es ser humano está tratando de superar un duelo, no es la manera correcta, pero no juzguemos necesita ayuda de su familia, “Necesita ayuda, nadie sabe lo que está pasando”, “él hace rato tiene problemas con el alcohol, no es de ahora”, “No es fácil aceptar ayuda pero nadie sabe el dolor que se lleva”, “El no era así, debe tener mucho dolor en su corazón”, son algunos de los comentarios de fanáticos de “El Potrillo” que muestran preocupación por él y su salud.

Sin embargo, no son los únicos comentarios que se pueden leer, pues mientras algunos fanáticos de Alejandro Fernández muestran preocupación por el cantante, otros más critican que el charro mexicano se haya presentado de manera inconveniente en el Palenque de León, Guanajuato.

"Que triste mirarlo así", "Ay no, como lo dejaron presentarse así. ¿Dónde está su representante?" y "Ya no pagaría por verlo", son otros comentarios que se pueden leer.

Las veces que Alejandro Fernández ha estado borracho en un escenario

Si bien, uno de los comentarios de sus seguidores se puede leer que el cantante no es la primera vez que tiene problemas con el alcohol, aquí te haremos una breve lista de las ocasiones en las que “El Potrillo” se ha presentado a dar un show en estado inconveniente.

2017

El cantante se presentó en un Palenque en Querétaro en donde asistentes al concierto, aseguran que “El Potrillo” tenía dificultad para gesticular las palabras y canciones, esto hizo poner en duda que el cantante estuviera sobrio.

Ese mismo año, pero en Puebla durante uno de los shows, un fanático ofreció a “El Potrillo” unos tragos de tequila, esto provocaría que el cantante mostrara ganas de vomitar por lo que tuvo que abandonar el escenario para hacerlo, pese a todo, aquella ocasión Alejandro Fernández no fue criticado, al contrario pues lo tomaron bien ya que convivió con sus seguidores, mientras que el cantante aseguró que la bebida que le dieron estaba muy fuerte.

2018

Cabe mencionar que esta versión no está confirmada y son solo rumores, pues en este año durante una presentación de “El Potrillo” en Mexicali, el cantante fue captado haciendo movimientos peculiares con su mano y nariz, algunos aseguran que podría haber estado resfriado, otros más que tenía comezón en esta parte del cuerpo y la mayoría cree que el cantante podría haber estado inhalando sustancias tóxicas mientras interpretó un popurrí de Juan Gabriel.

2019

También fue durante el palenque de la Feria de León, Guanajuato en la que el Potrillo dio de qué hablar este año, pues durante el show, el cantante trató de sentarse en una de las bocinas pero al parecer “se le movió el piso” y terminó cayéndose, esto hizo que asistentes al show asegurarán que “El potrillo” se habría presentado con unas copas de más.

