Entre lágrimas, Consuelo Duval revela detalles del robo que fue víctima y desmiente fraude con IA

Luego de haber sido víctima de la delincuencia, Consuelo Duval salió a hablar acerca de la desafortunada situación por la que está atravesando y a través de sus redes sociales difundió un video en el que, entre lágrimas, ofreció algunos detalles adicionales sobre el robo millonario que sufrió en su propia casa, además, la conductora de “Netas Divinas” adelantó que seguirá el proceso conforme a la ley para que se castigue a los responsables.

El video en cuestión de Consuelo Duval fue difundido a través de su perfil oficial de Instagram y en dicha grabación la actriz de “La Familia P.Luche” y “La Hora Pico” aseguró visiblemente conmovida que esta situación por la que atraviesa es sumamente complicada y señaló que llegó a sentirse frágil y vulnerable, no obstante, también aprovechó para aclarar que sus perritos están bien pues señaló que muchas personas preguntaron por ellos ya que cuando denunció el robo en redes reveló que los ladrones los habían amarrado y encerrado para poder hacer sus fechorías sin ningún tipo de complicación.

“De todas las novelas, películas y series que he hecho en mi vida, ninguna ha sido más difícil que esta que estoy viendo, chingaderitas. Lamento que se me quiebre la voz, estoy frágil, estoy vulnerable, en algún momento me sentí sola y han sido tantos mensajes de su parte que me tienen muy conmovida y quiero decirles que mis perritos están bien, gracias por preguntar tanto por ellos con tanta empatía, con tanto amor, con tanta dulzura, gracias porque esto es lo que se necesita”, comenzó su video Consuelo Duval, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

Consuelo Duval desmiente haber sido robada con el método de “La Patrona”

A través de plataformas digitales trascendió que Consuelo Duval había sido despojada de dinero en efectivo y joyas gracias al método de “La Patrona”, en el cual, se emplea el uso de la Inteligencia Artificial para engañar a trabajadoras domésticas para que entreguen objetos de valor a los delincuentes haciéndoles creer que son instrucciones de sus empleadores gracias a audios creados con esta tecnología, sin embargo, la conductora de “Netas Divinas” desmintió esta información y aseguró que lo ocurrido en su casa fue un auténtico robo, además, señaló directamente a su empleada doméstica, una joven de 22 años, quien presuntamente actuó en colaboración de su esposo y un tercer sujeto.

Consuelo Duval señaló que procederá conforme a la ley para que se castigue a los que le robaron. Foto: IG: IG: consueloduval

Para cerrar su video, Consuelo Duval adelantó que seguirá su denuncia conforme a la ley para buscar que se castigue a los responsables de este robo, por el cual, las autoridades capitalinas ya reportaron la detención de Lissandra “N”, la empleada doméstica de la actriz.

Las autoridades capitalinas detuvieron a la empleada doméstica de Consuelo Duval. Foto: FGJCDMX

“No, no fue Inteligencia Artificial lo que hicieron estos señores, lo que pasó en mi casa fue un robo, mi muchacha, que tenía cuatro meses desde que Anita se fue a tener a su bebé, entró esta señorita de 22 años que tiene un hijo y que coludida con su esposo y una persona más hicieron todo esto, pues nada, seguiremos como dice la ley, como se hacen las cosas, estoy a punto de que mi cabeza explote un poquito porque estoy repleta de pensamientos, perdónenme y gracias”, finalizó Consuelo Duval, quien todavía no ha confirmado de manera oficial a cuánto asciende el monto de lo robado, aunque en plataformas digitales trascendió que dicha cifra ronda los 500 mil pesos.