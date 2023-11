Consuelo Duval se sincera y revela que se enamoró de un amigo de su hijo

Consuelo Duval es una famosa estrella mexicana IG/consueloduval

En el calor de la plática durante uno de los episodios de Netas Divinas, Consuelo Duval confesó que en alguna ocasión se sintió atraída por un hombre bastantes años menor que ella, pero eso no es lo único que impedía que sucediera algo entre ellos, ya que además la persona que le gustaba era amigo de su hijo Michel Duval.

Consuelo Duval hizo tremenda revelación frente a sus compañeras del programa Netas Divinas en el que tuvieron como invitado a Juanpa Zurita, influencer y actor que recientemente estrenó la cinta “¿Quieres ser mi hijo?” junto a Ludwika Paleta, pues la trama va de una pareja que se enamora, pero tienen una evidente diferencia de edad.

Sigue leyendo: Consuelo Duval explota contra Eugenio Derbez, revela cómo fue su último trabajo juntos: "ni nos peló"

Consuelo Duval tiene una gran relación con su hijo Michel. Captura de pantalla IG/consueloduval

Consuelo Duval fue criticada por su hijo

Fue en entonces cuando la también comediante expresó que en una ocasión Michel Duval le presentó a uno de sus amigos, ahí la famosa se sinceró y le hizo saber que le gustaba, pero su hijo no lo vio bien y no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando, pero eso no fue todo lo que se dijo en la sala del foro de grabación, pues además describió que el hombre que en aquel tiempo le robó el aliento también es del medio del espectáculo por lo que se limitó a decir su nombre.

Consuelo Duval tiene 54 años. Captura de pantalla IG/consueloduval

¿Quién es el apuesto hijo de Consuelo Duval?

Consuelo Duval tiene dos hijos, sus nombres son; Paty y Michel, ambos están dentro del espectáculo, ella es una ya famosa actriz que ha participado en varias películas mexicanas, mientras que el chico también se desempeña en trabajos actorales, además de llamar la atención en redes sociales ya que consideran que es muy apuesto, pero en lo que realidad enfoca su vida es en la música, pues ha presentado algunos sencillos con el que busca un lugar dentro de la industria.