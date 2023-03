Mich Duval experimenta en la música con su disco “Tierra”

Mich Duval creció entre los sets de grabación, pero la actuación no es la única disciplina que corre por sus venas, ya que desde pequeño ha sido un apasionado de la música y no podía seguir en este mundo sin profundizar en esta arte, por eso llega hoy con su disco “Tierra”.

“Me siento súper feliz y completo. Es un proyecto que empecé en el 2017, y verlo ahora me hace sentir orgulloso, por ver como mi creatividad musical empezó a dar frutos… Siempre crecí en un entorno donde la música era una forma de expresarnos y sabía que ya era momento de entrar a este terreno”, dijo el intérprete.

Mich Duval ha trabajado como actor en las series “Señora Acero”, “La Octava Cláusula” y “La Reina del Sur”, pero sentía que ya era necesario mostrar sus dotes artísticos también en la música, por eso se puso a escribir y junto a su equipo hizo “Tierra”. Un material en donde rescata muchos sonidos ancestrales y que esperan provoque diferentes sensaciones entre la audiencia.

Mich Duval ha trabajado como actor en las series “Señora Acero”

Créditos: Especial

Le dará prioridad al disco

“Siempre he estado empapado de arte, me he cachado escribiendo guiones e historias nuevas, pero llegó un momento en que me pregunté, ¿qué pasaría si a esto le pongo música? Así que empecé a escribir con otros compositores, pero en definitiva es un disco que me describe cien por ciento. Y agradezco a la vida por encontrar a José de la Parra, el productor que creyó en mi sonido”, detalló.

Por ahora no tiene programadas presentaciones abiertas al público, pero sí una reunión con amigos y familiares para tocar el disco completo antes de que termine marzo. Esperará estos días para que la gente se familiarice con los temas y pronto pueda hacer algunos shows en la CDMX.

Aunque no dejará de actuar, sí le dará prioridad a la promoción del disco en los próximos meses.

SEGUIR LEYENDO

Danna Paola le rompió el corazón al GUAPO hijo de Consuelo Duval; así reaccionó la famosa

El actor Pedro Fernández regresa a la pantalla chica en la serie "Mariachis" de HBO Max

Consuelo Duval se lanza contra Bárbara de Regil por no cuidar a sus perros: "No es lo tuyo"

srgc