Kate del Castillo deslumbra en portada de revista con vaporoso vestido de escote profundo

Kate del Castillo es una de las actrices más famosas y queridas en las redes sociales, donde la siguen millones de fans, por lo que no es raro que protagonice portadas de revista, y es en la edición del mes de marzo de "Soy Latino" en la que la artista deslumbró con su y estilo, posando con un vaporoso vestido de escote profundo con el que se robó todas las miradas al resaltar su belleza.

Aunque la actriz comenzó su carrera desde niña y se convirtió en estrella de telenovelas, ganó fama internacional por interpretar a Teresa Mendoza en la serie "La Reina del Sur". A los 19 años, Del Castillo se hizo conocida por su papel protagónico en "Muchachitas", luego continuó con importantes proyectos como "Alguna vez tendremos alas", "La mentira", "Ramona" y "Bajo la misma piel".

Kate del Castillo se luce en portada de revista

La estrella de televisión y cine llegó a los 50 años en octubre del 2022, y sin duda deja claro que es una de las famosas que luce con orgullo su edad y cuerpazo, pues Kate impone con su estilo y sensualidad, presumiendo su esbelta y trabajada silueta en coquetos looks, como el que eligió para ser la imagen principal de la edición de marzo de la revista de estilo de vida y celebridades.

Kate es portada de Soy Latino. Foto: IG @revistasoylatino

"Jueves de portada! LATIN ICON KATE DEL CASTILLO PORTADA: @katedelcastillo REVISTA: @revistasoylatino FOTO: @urielsantanafoto MAKE UP: @daniellezama HAIR: @avilahec STYLIST: @enricobompani PR: @prensa_danna @prensadanna @kikaturas Ya puedes leer y descargar todo nuestro contenido totalmente gratis", escribieron en la cuenta oficial de la publicación para compartir la portada de la actriz.

Del Castillo también es una de las famosas que dejó México para probar suerte en el extranjero, y así hizo su debut en Hollywood interpretando un papel protagónico en la película dramática de 2007 "La misma Luna", luego apareció en papeles secundarios en las películas "No Good Deed" (2014), "Los 33" (2015), "El Chicano" (2019) y "Bad Boys for Life" (2020), en la que compartió créditos con Will Smith y Martin Lawrence.

Por lo anterior, la famosa hija del primer actor, Erick del Castillo, fue seleccionada por la editorial para ser portada y como ícono latino, pues sin duda ha sabido llevar su carrera y poner en alto sus orígenes. Kate del Castillo Negrete Trillo nació en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1972, y su debut actoral se dio en 1978 cuando participó en una película llamada The Last Escape, con sólo 6 años.

La actriz derrocha belleza. Foto: Revista Soy Latino

Actualmente vive en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, un escenario perfecto para que la actriz presuma atrevidos looks, con los que da lecciones de moda y también se consagra como una de las mujeres del espectáculo con figura de impacto, pues con sus conjuntos presume su esbelta y trabajada silueta, la cual destacó en esta ocasión con varios looks, como el vaporoso vestido de escote profundo que llama la atención por dejar ver su lencería, un atuendo en tonos arena y otro de pantalón dorado.

Kate es hermana de la presentadora Verónica del Castillo, y lo que pocos saben de la actriz es que a pesar de haber iniciado su carrera en México, cuenta con la nacionalidad estadounidense desde el año 2015. En su vida personal, el 3 de febrero de 2001, se casó con el exfutbolista y conductor Luis García, de quien se separó en el 2004. Años después contrajo segundas nupcias con el actor Aarón Díaz, sin embargo, la relación también terminó y finalmente llegó la ruptura en el 2011.

La guapa mexicana destaca en Hollywood. Foto: Revista Soy Latino

