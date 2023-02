Consuelo Duval se lanza contra Bárbara de Regil por no cuidar a sus perros: "No es lo tuyo"

El pasado fin de semana, Bárbara de Regil y Consuelo Duval protagonizaron un pequeño desencuentro motivado por un descuido de la protagonista de “Cabo” con sus mascotas, por lo que se asegura que este enfrentamiento podría dar pie a una nueva rivalidad dentro de la farándula, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos sobre el enfrentamiento de estas dos celebridades de la televisión mexicana.

Toda esta controversia se originó debido a que Bárbara de Regil realizó una publicación en su perfil de Instagram en la que presumió algunos de los mejores momentos que ha vivido durante las últimos días y en dicho post incluyó un video en el que mostró cómo es que casi tira a uno de los cachorros que tuvo su perrita llamada Kia, lo cual, le pareció sumamente gracioso.

“Un poquito de mi semana, en el último video vean como casiii se me cae un perrito jajajaja” fue el texto que escribió Bárbara de Regil para acompañar su post, el cual, tuvo una gran repercusión entre sus fans pues en tan solo unas cuantas horas logró acumular cerca de 300 mil likes, no obstante, las imágenes desataron una oleada de críticas por su descuido y fue aquí donde Consuelo Duval entró a escena pues escribió un texto donde manifestó que cree que es preferible que la protagonista de “Rosario Tijeras” no tenga mascotas.

“Lo tuyo es no tener perros” fue el texto que escribió Consuelo Duval en el post de Bárbara de Regil y dicho comentario dio pie a que otros usuarios respaldaran su posicionamiento pues aseguraron que esta no es la primera vez que tiene un descuido con sus mascotas, por lo que la también influencer fitness fue tachada como “irresponsable”, “inconsciente”, “descuidada” y otros adjetivos con los que la señalaron de no tener un cuidado responsable de su mascota.

Cabe mencionar que, ante todas las críticas que le llovieron, Bárbara de Regil prefirió mantenerse al margen y no respondió a ninguno de estos ataques en su contra pues desde que dio a conocer que su perrita a Kia se había convertido en madre, se adelantó y aseguró que cada quién tendría una opinión en torno al tema.

Por otra parte, Consuelo Duval ya no volvió a realizar otro comentario, sin embargo, en redes sociales, algunos seguidores le manifestaron su apoyo por “poner en su lugar” a Bárbara de Regil.

Es importante señalar que esta no es la primera vez que Bárbara de Regil ha sido acusada de no tener un cuidado responsable con sus mascotas, pues hace unos meses, cuando anunció que su perrita Nada había muerto a causa de envenenamiento, Gala Montes la acusó de ser una descuidada, lo cual, desató una auténtica guerra de declaraciones entre ambas, por lo que se cree que dicho escenario pudiera repetirse con Consuelo Duval.

