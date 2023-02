Bárbara de Regil revela de que padece TDAH y cómo le afectó en su vida

Bárbara de Regil es una de esas artistas del mundo de la farándula que no pasa desapercibida, pues tiene la capacidad de hacerse odiar o querer por su fuerte personalidad. La actriz tiene la firme convicción de acercarse a su público, sea de manera directa o a través de las redes sociales, donde se mantiene muy activa. Es justo en estos espacios donde abre su corazón con regularidad y en esta ocasión lo hizo para revelar que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) condición que sufre desde niña.

Fue a través de las historias de su Instagram que la protagonista de la telenovela "Cabo" empleó la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. Uno de ellos la cuestionó sobre algún secreto que tenga que sólo su familia sepa; ella escribió de inmediato que tiene el trastorno mencionado, mismo que le provocó problemas en la escuela.

Las preguntas fueron variadas e incluso, le pidieron consejos que dio con todo gusto. Es menester mencionar que Bárbara de Regil destaca por tener mucho optimismo y siempre ofrecer frases alentadoras a sus más de 8.5 millones de followers. "Acuérdate que solita puedes todo. Muchas veces no sabemos identificar lo que realmente sentimos y nos vamos directo al 'me siento fea'. No eres eso y si te pudiera ver a través de los ojos de la gente que te ama, verías lo hermosa que eres", fueron las palabras que le dijo a una fan que se sentía mal.

Bárbara de Regil hizo una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram (Foto: captura de pantalla)

¿Qué es el TDAH, trastorno que padece Bárbara de Regil?

Sin ofrecer mayor detalle de lo que vivió bajo el TDAH, Bárbara de Regil sólo se limitó a decir que tuvo muchos problemas de niña durante su etapa escolar. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un trastorno neuropsiquiátrico más frecuente en la población infantil. Los síntomas se presentan, por lo general, durante los primeros 5 años aunque se diagnostica entre los 7 y 10.

"Los pacientes que han sido diagnosticados con TDAH en la infancia presentan síntomas en la adolescencia en un 60 por ciento a 85 por ciento y en un 60 por ciento en la edad adulta, etapa en la cual la tendencia es la disminución de los síntomas", explicó el IMSS a través de su sitió web.

¿Cuáles son los síntomas del TDAH?

Los síntomas para identificar que un menor tiene TDAH son los siguientes:

Distracción

descuido

Incapacidad para mantenerse atento en tareas o juegos

Aparentar no escuchar

Desorganización

Pérdida frecuente de objetos

Olvidadizo

Inquieto

No tolera estar sentado mucho tiempo

Actividad excesiva

Interrumpe conversaciones

Habla en exceso

El TDAH comienza en la etapa infantil (Foto: UANL)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que en la etapa adulta las personas suelen presentar conductas explosivas, intrépidas, realizan actividades o deportes que ponen en riesgo su vida y no pueden organizarse por más esfuerzos que realicen. Ahí podría estar el secreto de la infinita energía de Bárbara de Regil durante sus entrenamientos en el gimnasio o lives cargados de energía.

"La gente los puede percibir como indiferentes, egoístas, poco detallistas. En los empleos cometen errores o no cumplen con sus responsabilidades. En su vida amorosa, llegan a tener varios matrimonios. Esto se debe a que su atención es dispersa, controlan poco sus emociones", de acuerdo con Silvia Ortíz, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Bárbara de Regil es muy explosiva en sus lives (Foto: @barbaraderegil)

