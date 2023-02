Karely Ruiz estrena look y presume sus curvas con escotado outfit de látex

Karely Ruiz acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió en Instagram que se sometió a un radical cambio de look y para presumir su nueva imagen, la atractiva modelo de OnlyFans posó con un escotado outfit de látex que le permitió presumir todas y cada una de sus curvas, por lo que, como era de esperarse, las reveladoras imágenes se hicieron virales y también le valieron ser acreedora a cientos de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Como se mencionó antes, fue a través de la concurrida aplicación de la camarita donde Karely Ruiz difundió diversas fotos y videos en los que mostró que dejó de ser pelinegra para darle paso a una imponente cabellera rubia, por lo que las imágenes de inmediato causaron un gran revuelo entre sus admiradores.

“Me pidieron ser rubia y se los cumplí” fueron las palabras con las que Karely Ruiz presumió su nueva y dorada cabellera, además, el arriesgado outfit que estaba utilizando también causó un gran furor entre sus seguidores pues se trataba de un escotado top de látex negro, por lo que dicha prenda le permitió a la también conductora presumir sus encantos en todo su esplendor, además, en una dinámica de preguntas y respuestas fue cuestionada si detrás de su cambio de look había alguna persona en especial, pero ella fue clara y dijo que solo quiere verse bien para sus fans y para ella misma, por lo que tras sus palabras de descartó que esté saliendo con alguien.

Karely Ruiz dejó sin aliento a sus fans con su nuevo look. Foto: IG: karelyruiz

Pese a que las fotos y videos de Karely Ruiz en cuestión fueron difundidas a través de sus historias de Instagram, no pasó mucho para que las imágenes fueran replicadas en otras plataformas y en páginas administradas por sus fans, donde los halagos no se hicieron esperar para la modelo de 22 años.

“Te ves preciosa”, “Hermosa como sea y con lo que sea”, “Todo te queda perfecto”, “Cada día más linda”, “Todo un bombón”, “La perfección hecha mujer”, “La más guapa de todas” y “Simplemente divina” fueron algunos de los halagos que se llevó Karely Ruiz, quien para este 2023 pretende encabezar la lista de las modelos mexicanas más lucrativas de OnlyFans.

Karely Ruiz se llevó decenas de halagos gracias a su nueva cabellera rubia. Foto: IG: karelyruiz

Karely Ruiz vencida por la censura de TikTok

Hace apenas unas horas, Karely Ruiz sufrió la suspensión de su cuenta principal de TikTok debido a que algunos de sus atrevidos videos incumplieron con las normas de convivencia de dicha aplicación, por lo que la modelo de OnlyFans tuvo que recurrir al uso de una cuenta alternativa para seguir derrochando belleza y sensualidad, no obstante, se desconoce cuándo es que podrá recuperar su cuenta, el cual, ya ostentaba más de 10 millones de seguidores.

Karely Ruiz tenía más de 10 millones de seguidores en TikTok. Foto: IG: karelyruiz

Como bien se sabe, la lucha de Karely Ruiz contra la censura no es algo nuevo, pues de acuerdo con sus propias declaraciones, desde que inició su andar en redes sociales ha perdido al menos 20 cuentas diferentes, además, aseguró que hay personas que reportan su contenido solamente por envidia, no obstante, estos contratiempos no han impedido que su fama crezca como la espuma.

