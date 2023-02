Karely Ruiz denuncia que sus “amigos” le robaron casi todos sus lentes Versace cuando hacía fiestas en su casa

Millones de personas en el mundo tienen el anhelo de ser famosos y tener mucho dinero sin ponerse a pensar en las consecuencias que esto trae consigo. En el caso de Karely Ruiz, quien en un periodo breve de tiempo lo logró, se ha llevado muchas satisfacciones, pero también experiencias amargas a causa de ser una figura pública. Además de sufrir las críticas severas de sus haters, también ha tenido que lidiar con robos... en su propia casa.

La chica de 22 años abandonó la carrera de Enfermería en cuanto vio la oportunidad de colarse a la televisión de Monterrey, Nuevo León, de donde es originaria. Eso más el contenido que subió a sus diferentes redes sociales le cambiaron la vida en poco más de un año, pues se animó a sacar una cuenta de OnlyFans y le empezó a llover, prácticamente, el dinero de las suscripciones. Al ser una joven es natural que busque divertirse y así lo ha hecho en antros y su casa organizando fiestas de vez en vez, pero esto ya le está pasando la factura.

Karely Ruiz es una de las mujeres más populares de las redes sociales (Foto: IG @karelyruiz)

Para mala suerte de Karely Ruiz, muchas de las personas de las que se rodeó no le fueron honestas, pues al parecer son las responsables de que algunas de sus pertenencias hayan desaparecido. Fue a través de su cuenta de Instagram que denunció, hace unos días, el robo de una cartera. A pesar de ser algo serio, ella no le dio mucha importancia y hasta se rió del hecho; sin embargo, parece que no fue lo único que se llevaron.

Karely Ruiz denunció el robo de su cartera en su casa (Foto: captura de pantalla)

Karely Ruiz denuncia el robo de sus lentes

No pasó mucho tiempo para que Karely Ruiz volviera a alzar la voz. En esta ocasión lo hizo desde las historias de su Instagram y Facebook donde señaló que este domingo se dio cuenta que se llevaron todos sus lentes. Es menester destacar que todos son de la marca exclusiva Versace por lo que perdió una buena cantidad de dinero con el robo. "Ayer me di cuenta que todos mis lentes me los robaron en mi propia casa cuando hice fiestas. ¿Con qué derechoooo?", escribió en la publicación donde mostró las cajas vacías.

Karely Ruiz sufrió prácticamente un saqueo (Foto: Facebook)

Uno de sus seguidores le respondió (en tono de burla) que "a quién se le ocurre", como dando a entender que ella tuvo la culpa de su desgracia. La modelo de OnlyFans le respondió de inmediato que ella confió en la gente porque "se supone que son 'amigos', y no te imaginas que tienen tanta necesidad para robar". De igual manera le explicó que hasta su muñeca de Annabelle se querían llevar (a la regiomontana le gustan los muñecos de terror como Chucky). Mencionó que se dio cuenta del atraco gracias a que se puso a organizar su recamara.

¿Será que esto refuerce la idea de Karely Ruiz de modificar su estilo de vida como se lo propuso en Año Nuevo?

Karely Ruiz es amante de los muñecos diabólicos (Foto: IG @karelyruiz)

