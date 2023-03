El actor Pedro Fernández regresa a la pantalla chica en la serie "Mariachis" de HBO Max

Pedro Fernández se puso en la piel de Rosendo Cuevas, con quien comparte la pasión de la música, en la serie Mariachis, en la cual su personaje retoma su carrera de músico para combatir el principio de Alzheimer que padece.

“Antes de la filmación documenté e investigué, tanto en internet, como con gente conocida, con amigos que tuvieran algún acercamiento con estas experiencias y me encontré con una gran cantidad de historias que me dieron en resumen que es una enfermedad mental trágica y dramática, de la que no tenemos la documentación adecuada o suficiente, mucho menos estamos preparados para recibirla tanto como paciente, o como familia, todos esos elementos se fueron agregando al personaje y creo que logramos realizarlo con respeto, sin la mayor intención de herir”, dijo en entrevista Fernández.

Y agregó, “lo único que estamos haciendo en esta historia es mostrarle al público cómo lo enfrenta esta familia, porque cada uno de los personajes lo hace de manera distinta, hay quien la padece o la adolece más, y quien aparenta que no lo sufre. Creo que lo más hermoso es ver como una familia deja todo porque el papá, Rosendo, pueda vivir, aunque sean periodos cortos, en tiempo real “.

Se estrena este jueves en la plataforma de HBO Max. (Créditos: Especial)

El cantante se siente contento de experimentar en el streaming, en el marco de más de cuatro décadas de trayectoria, “hoy con 45 años dentro de este mundo de la música y de la actuación me siento contento de que me propongan estos proyectos, porque el actuar ha sido una consecuencia de la música, ya que empecé cantando y pronto me invitaron al cine, después a la televisión. Hoy tengo la oportunidad con Mariachis de estar en la plataforma, estoy feliz, contento, ilusionado, es una gran historia que va acompañado con lo que he estado haciendo por todos estos años que es cantar”.

La serie de ocho capítulos, producida por Antonio y Toño Mauri, llega a HBO Max mañana, “fue hace mucho tiempo que nació la idea y lo primero que pensé fue qué gran idea y que fabuloso que me toque a mí ser la persona que tenga el proyecto, con lo mucho que me apasiona el Mariachi y con todo lo que he hecho a lo largo de mi vida con esta música”, detalló.

Que honor y que privilegio que sea yo el que esté invitado para hacer este proyecto que hoy

ya está realizado y que lo que deseamos todos los que estamos involucrados es que el público

lo disfrute, que lo quiera, lo abrace y se convierta en una serie profundamente exitosa y muy familiar", finalizó.

Participan en el elenco Consuelo Duval y Vadhir Derbez. (Créditos: Especial)

Antonio y Toño Mauri hicieron la serie con su casa productora HIPPO.

Narra la historia de Rosendo Cuevas, un hombre que sufre de Alzheimer.

8 capítulos tiene la historia.

El elenco lo conforman Alberto Estrella, Regina Orozco y Antonio Mauri.

Además, Nya de la Rubia, Constanza Andrade, Paco Rueda y Ricardo Polanco.

