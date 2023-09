Consuelo Duval se sincera, revela el motivo por el que nunca fue novia de Eugenio Derbez: "nuestra conexión es absoluta"

La conductora del programa "Netas Divinas", Consuelo Duval se convirtió en tema de conversación en la industria del entretenimiento después de revelar los verdaderos motivos por los que nunca sostuvo una relación sentimental con el comediante, Eugenio Derbez.

Fue en la reciente transmisión del programa de Unicable en donde la también actriz se tomó unos minutos para hablar sobre su verdadera relación con Eugenio Derbez. Ambos protagonizaron durante muchos años la exitosa serie de televisión "La Familia P.Luche".

La actriz no se guardó nada. Foto: Especial

¿Consuelo Duval y Eugenio Derbez fueron novios?

En el nuevo programa de "Netas Divinas", la conductora, Natalia Téllez fue cuestionada sobre si alguna vez tuvo una conexión muy fuerte con una persona, pero lamentablemente nunca pudieron ser más que amigos. Fue en ese momento en donde Consuelo Duval interrumpió a su compañera para dar su testimonio.

Sin guardarse nada Consuelo Duval dijo que tiene una gran conexión con Eugenio Derbez, pero nunca quiso poner en riesgo la gran amistad que tienen. Sus declaraciones dejaron en completo asombro a las demás conductoras del programa "Netas Divinas".

"Yo con Eugenio Derbez. Nuestra conexión de amor es absoluta, pero nunca pudimos tener una relación. Yo nunca quise poner en riesgo nuestra amistad", señaló.

Para no caer en rumores, la estrella de "La Familia P.Luche" recordó que ella conoce a Eugenio Derbez desde hace mucho tiempo, incluso antes que cualquiera de las relaciones que ha tenido él. Confesó que no es que no haya podido dar un noviazgo entre ellos, pero ella nunca permitió que esto ocurriera.

"Conozco a Derbez antes que todas sus novias, que todas sus esposas, no es que no se haya podido es que yo no lo permití", apuntó.

Para escuchar sus declaraciones reproduce el video a partir del minuto 6:00

¿Quién es la esposa de Eugenio Derbez?

Fue en 2012 cuando Eugenio Derbez, uno de los comediantes más famosos en nuestro país, protagonizó una hermosa boda con la cantante, Alessandra Rosaldo. Durante su matrimonio la pareja dio vida a la pequeña, Aitana Derbez. La pareja sigue junta desde hace 11 años.

El actor está casado con Alessandra Rosaldo. Foto: Especial

