Lucerito Mijares da detalles del divorcio de sus papás Lucero y Mijares: "pensaron que eran la pareja perfecta"

Por primera vez en su corta carrera en la farándula, Lucerito Mijares fue cuestionada sobre el divorcio que protagonizaron sus papás, Lucero y Manuel Mijares, quienes hasta entonces eran considerados uno de los matrimonios más estables en el mundo del espectáculo.

Fue durante una entrevista con la conductora Anette Cuburu en donde la hija más pequeña de "La Novia de América Latina" habló del proceso de separación que tuvieron sus padres. Las declaraciones de la joven no pasaron desapercibidas para ningún seguidor del entretenimiento.

En la plática transmitida por YouTube, Anette Cuburu, exconductora de "Venga La Alegría", cuestionó a Lucerito Mijares sobre el divorcio de sus papás, Lucero y Manuel Mijares, recordando que fue una noticia que dejó en completo shock a miles de personas por todo México.

Sin guardarse nada, la protagonista de la obra de teatro "El Mago" contó que ella era muy pequeña cuando ocurrió la sorpresiva separación. Reiteró que no se acuerda mucho de lo sucedido en aquellos días, pero agradeció que sus padres siempre los mantuvieron al margen de cualquier discusión.

"Tenía 6 años, la verdad no me acuerdo de mucho. No me acuerdo de ver una pelea, las hubo, en todas las parejas las hay. Eso es lo padre que no nos dieron a notar estas peleas", contó.