Vanessa Claudio confirma romance con Uriel Estrada: “no lo quería hacer público”

Vanessa Claudio acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que finalmente reconoció que sí tiene un tórrido romance con su compañero de “Al Extremo”, Uriel Estrada, por lo que, como era de esperarse, esta revelación de la presentadora puertorriqueña causó un gran revuelo entre sus fans.

Fue a través de una entrevista que le concedió a “Venga la Alegría” donde Vanessa Claudio reconoció que desde hace ya un tiempo está saliendo con el apuesto conductor originario del estado de Guerrero y detalló que habían pactado mantener su relación alejada de los reflectores debido a las malas experiencias que le han dejado tener amoríos mediáticos.

Vanessa Claudio reconoció que está saliendo con Uriel Estrada desde "hace tiempo". Foto: IG: alextremotv

“Bueno, la verdad del asunto es que sí, sí llevamos un tiempo y la verdad es que no quería hacerlo público por ya sabes, la experiencia que he tenido con tener relaciones públicas, los dos habíamos decidido mantenerlo callado, pero pues la verdad, lo que se ve no se juzga”, comentó la reconocida presentadora de TV Azteca.

En otro momento de la entrevista, Vanessa Claudio fue cuestionada sobre cómo es que surgió el amor y la conductora de “Al Extremo” señaló que fue la convivencia diaria, además, confesó que quedó encantada con la forma de ser de su compañero de emisión, así como de su impactante físico.

“Día con día trabajando, nos hicimos cómplices, empezamos solos él y yo trabajando hace ya unos años y luego el compartir situaciones, nos contábamos todo. (Me gustó) todo, su forma de ser, es súper simpático, la verdad, o sea, es súper amoroso, su baile sobre todo tan sexy, no baila nada, pero así se le quiere igual y tiene un muy buen cuerpo”, sentenció de forma pícara Vanessa Claudio.

Como era de esperarse, las declaraciones de Vanessa Claudio emocionaron a todos sus fans, quienes desde hace varios meses han esperado esta noticia ya que en ocasiones anteriores los titulares de “Al Extremo” ya han sido vinculados sentimentalmente, no obstante, la conductora puertorriqueña les rompió el corazón a sus fans pues para cerrar la entrevista gritó “¡Feliz Día de los Inocentes!”, por lo que todo se trató de una broma y por ahora sigue soltera y sin compromisos.

Ricardo Cazares se encela tras el supuesto romance de Vanessa Claudio

Luego de presentar esta cápsula sobre el supuesto romance de Vanessa Claudio y Uriel Estrada, Ricardo Cazares no pudo ocultar sus celos, incluso, no tuvo ningún reparo en reconocer que se había molestado, sin embargo, señaló que se sintió aliviado cuando la puertorriqueña señaló que todo se había tratado de una broma.

Vanessa Claudio es considerada como una de las conductoras más bellas de toda la televisión mexicana. Foto: IG. vanessaclaudio

En otro momento, Flor Rubio recordó que hace unos meses Vanessa Claudio y Uriel Estrada fueron vinculados sentimentalmente y expresó que le gustaría verlos juntos de verdad pues hacen muy buena pareja y le gustaría ver feliz a su colega y amiga, sin embargo, Ricardo Cazares señaló que no compartía esta postura y fue aquí donde la periodista de espectáculos animó a su compañero a ser él quien se lanzara con todo al ataque, pero él se negó y deseó que los conductores de “Al Extremo” sean muy felices si se consolida su romance, por lo que este último comentario provocó confusión entre los seguidores del matutino.