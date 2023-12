Vanessa Claudio inaugura las fiestas navideñas con icónico look de vestido rojo, ideal para lucir sexy y elegante

Además de ser una de las conductoras más reconocidas de todo TV Azteca, Vanessa Claudio, también ha logrado destacar dentro del mundo de la moda pues es más que recurrente verla derrochar estilo en todo tipo de ocasión con sus espectaculares looks y para comprobar este punto solo basta ver la última publicación que hizo en Instagram, en la cual, marcó la tendencia para las fiestas navideñas con un impactante vestido rojo que la hizo lucir más bella que de costumbre, por lo que, como era de esperarse, la titular de “Al Extremo” se llevó cientos de elogios de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Vanessa Claudio realizó la publicación en cuestión, la cual, no tuvo otro objetivo más que el de deleitar la pupila de los más de dos millones de seguidores que ostenta en la referida aplicación y la de reafirmarse como todo un referente de la moda, lo cual, evidentemente logró.

Vanessa Claudio provocó más de un suspiro con este look. Foto: IG: vanessaclaudio

Vanessa Claudio roba suspiros con el vestido rojo ideal para las fiestas navideñas

Para esta serie de fotos en las que Vanessa Claudio derrochó estilo y robó suspiros entre sus fans, posó desde lo que parece ser el lobby de un hotel donde había un auto clásico en exhibición, el cual, le sirvió para darle una ambientación retro a sus postales, en las que lo que llamó más la atención fue el impactante outfit que estaba utilizando.

Vanessa Claudio se reafirmó como todo un gurú de la moda con este look. Foto: IG: vanessaclaudio

El espectacular look con el que Vanessa Claudio derrochó estilo tenía como prenda principal un elegante vestido de color rojo intenso, el cual, estaba confeccionado de piel sumamente brillante y debido a las cualidades naturales de dicho material, la talentosa presentadora nacida en Puerto Rico pudo presumir su estilizada silueta en todo su esplendor. Cabe mencionar que dicha prenda no tenía ni un solo escote pronunciado ni era sumamente corta, no obstante, la también modelo lució sumamente sensual.

Vanesa Claudio provocó más de un suspiro entre sus fans. Foto: IG: vanessaclaudio

Para complementar el elegante look, el cual, es ideal para las fiestas decembrinas debido al color y su elegancia, la modelo calzó un par de zapatillas de pulsera en color dorado, además, estaba utilizando un par de aretes de oro largos y para rematar estaba usando un lipstick del mismo tono que su vestido y con este detalle unificó todo su look dejando en claro por qué está consolidada como todo un referente del estilo.

Vanessa Claudio se lleva una lluvia de halagos tras marcar la moda decembrina

Como era de esperarse, la publicación de Vanessa Claudio tuvo una gran repercusión entre sus seguidores, quienes de inmediato se volcaron con likes, además, hicieron que la caja de comentarios se viera repleta de halagos en los que además de reconocerla por su arrolladora belleza, también hicieron mención de su depurado sentido de la moda.

Los halagos no se hicieron esperar para Vanessa Claudio. Foto: IG: vanessaclaudio

“Casa día más preciosa”, “La elegancia hecha mujer”, “Derrochando estilo como siempre”, “Mujeron, derrochando estilo”, “Toda una diva”, “La más guapa de todas”, “Eres un bombón”, “Cada día más hermosa” y “Simplemente espectacular”, fueron algunos de los elogios que se llevó la titular de "Al Extremo", con los cuales pudo reafirmarse como una de las mujeres con más estilo de toda la farándula.