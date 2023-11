Modo Barbie activado, Vanessa Claudio se luce con bañador rosa y rubio platinado ¿se cambió el look?

Al igual que otras celebridades, Vanessa Claudio es muy activa en redes sociales, plataformas en las que suele compartir un poco de sus atuendos más trendy, entre los cuales destacan los vestidos de gala en los que se suele enfundar cuando acude a eventos especiales que se transmiten en los programas que participa. Aunque, en esta ocasión, el outfit con el que se robó las miradas consiste en un sencillo, pero aesthetic traje de baño.

Vanessa Claudio demostró una vez más que el rosa es un color que no sólo le sienta a la perfección a las pieles trigueñas, sino que figura como una de sus tonalidades favoritas, de ahí que no dude en utilizarla en algunos de sus atuendos más despampanantes, el cual en esta ocasión fue acompañado de un innovador estilo de cabello.

Vanessa Claudio se disfrazó de Barbie / IG: @vanessaclaudio

Pero tranquilo, aunque en realidad el rubio platinado le sienta perfecto a la conductora de "Al Extremo", lo cierto es que este look es sólo parte de la imagen que quería proyectar durante esta Noche de Brujas, durante la cual decidió apropiarse de uno de los personajes más populares de este año: Barbie.

TE PUEDE INTERESAR: Mariazel se consolida como la Harley Quinn más sexi de Instagram: FOTOS

Vanessa Claudio impone moda con bañador rosa Barbie

A pesar de que en otras ocasiones ya se ha dejado ver con trajes de baño que retoman el rosa neón, en esta ocasión, Vanessa Claudio dejó en claro su referencia a la muñeca más popular de este 2023 al llevar un atuendo que tiene grabado el nombre del personaje al que dio vida Margot Robbie.

Como una reina del estilo, Vanessa Claudio llevó por lo alto el rosa neón / IG: @vanessaclaudio

Así, acompañada de su fiel escudero, Vanessa Claudio recreó uno de los looks de Barbie, mientras que su perrito fue disfrazado con una peluca que simula el look de Ken, dejando en claro que no se necesita a una pareja para conseguir un disfraz conjunto, pues un lomito puede ser la mejor alternativa; sin dramas, prejuicios ni estrés, aunque eso sí, prepárate para estar llena de sus pelitos.

Nada como un bañador rosa para rendirle tributo a Barbie / IG: @vanessaclaudio

TE PUEDE INTERESAR: Andrea Legarreta roba suspiros en el programa Hoy, se luce en coqueto disfraz de "Brujita"

Vanessa Claudio se consolida como la reina del disfraz con vestuario de Barbie

A pesar de que el look playero de Vanessa Claudio es perfecto para vacacionar durante este fin de año, no podemos descuidar el hecho de que la presentadora adecuó su look para verse como Barbie, de ahí que su cabello sea sólo una peluca con la que simuló tener el cabello rubio platinado.

De hecho, es la atención a los detalles lo que convierte a este disfraz en la alternativa perfecta para las fiestas de Halloween, pues incluso con unas zapatillas rosas y un bañador neón puedes verte tan chic e irresistible como lucía Margot Robbie en el live action de Barbie, algo que deja en claro la bella Vanessa Claudio.

¿Te gustó el disfraz de Vanessa Claudio? / IG: @vanessaclaudio

SIGUE LEYENDO:

Ana Brenda Contreras se retira los implantes, asegura que se los puso por moda y que se los quiso quitar por salud

Kendall Jenner le hace la competencia a Gal Gadot con mini disfraz de La Mujer Maravilla