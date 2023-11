Bad Bunny aterroriza el Halloween con el disfraz de "Nosferatu" y de paso lanza su nueva canción "Baticano"

¡El puertorriqueño lo volvió a hacer! Benito Martínez, mejor conocido por sus fans como "Bad Bunny", celebró del Día de Halloween con uno de los disfraces más aterradores en la historia de los personajes más terroríficos que ha tenido el cine de Hollywood.

Foto: Especial

"Baticano", ahora en video y al estilo latino

Con motivo del día de la víspera de todos los santos, el también intérprete de éxitos como "Callaíta", "Ojitos lindos", "Tití me preguntó", "Me porto bonito", entre otros temas que no pueden faltar en un fiesta, se disfrazó para esta festividad del personaje Nosferatu, un vampiro milenario que aterroriza la región de esparce el terror en la región de Bremen, en Alemania, pero al puro estilo latino.

Leyenda

En el video aparece disfrazado de este terrorífico personaje en un formato de blanco y negro, en el que muestra varias facetas de sí mismo durante esta noche de Halloween. Baticano es el segundo sencillo del álbum "Nadie sabe lo que va a pasar", el cual ya cuenta con su propio video musical

¿Cuándo será la gira del Conejo Malo?

El también intérprete del videoclip de "Mónaco" y también pareja de Kylie Jenner, anunciaría que realizaría una gira mundial titulada Most Wanted Tour, bajo el formato que ha estado manejado de vaqueros y el viejo oeste.

Foto: YouTube Bad Bunny

“Most Wanted Tour” se llevará a cabo de febrero a mayo del 2024 en el que acudirá a varias ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

