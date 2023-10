VIDEO: Bad Bunny se declara fan de Luis Miguel, así fue a verlo en concierto, ¿habrá colaboración?

Después de estar un par de días inactivo en su cuenta de Instagram, Bad Bunny compartió un video por medio de sus instastories con el cual dio cuenta que es un fan de hueso colorado de Luis Miguel, a quien fue a ver en una de sus recientes presentaciones musicales, para las cuales fue técnicamente imposible conseguir boleto, sin embargo, el representante del género urbano cumplió el sueño de muchos seguidores del cantante que este año regresó a los escenarios.

A pesar del gran éxito del que gozó a lo largo de su trayectoria artística, Luis Miguel llevaba muchos años sin hacer una gira, por lo cual, en cuanto se supo que protagonizaría un nuevo tour sus más fieles fans emergieron de las profundidades, en esta ocasión acompañados de los nuevos seguidores de la música del Sol de México, quien tuvo un aumento en su popularidad a raíz de que Netflix sacará a la luz su bioserie, la cual con tan sólo tres temporadas logró poner a toda Latinoamérica de cabeza.

Bad Bunny acude al concierto de Luis Miguel / Instagram

Bad Bunny acude al concierto de Luis Miguel y las redes estallan

Aunque muchos cantantes se han declarado fanáticos de la música de Luis Miguel, lo cierto es que a una gran parte de los internautas les tomó de sorpresa el hecho de que Bad Bunny haya figurado como uno de los asistentes del concierto que Luis Miguel ofreció la noche de este domingo 8 de octubre.

Sin embargo, y a diferencia de lo que muchos habrían pensado, el polémico representante del género urbano no parece estar en una zona preferente en la presentación de Luis Miguel, algo que causó mucho revuelo en redes sociales, donde aseguraron que era extraño que Bad Bunny estuviera viendo a su ídolo desde las gradas.

Captura de pantalla / Twitter

Bad Bunny está por lanzar un nuevo álbum ¿tendrá colaboración con Luis Miguel?

Al igual que muchos otros famosos que, cuando están a punto de dar novedades respecto a su carrera musical tienden a vaciar sus cuentas de Instagram, Bad Bunny lleva algunos días con su perfil en dicha red social completamente en blanco, por lo cual se espera que próximamente dé noticias de su nuevo sencillo, el cual incluso podría tratarse de una colaboración con Luis Miguel.

Aunque nada es seguro, algunos usuarios de redes sociales interpretaron la canción de fondo de la más reciente instastorie de Bad Bunny como una señal de posible dueto con El Sol de México, algo que sería una manera en la que el reconocido cantante podría unirse a las nuevas tendencias musicales.

Captura de pantalla / Twitter

No obstante, los fans más puritanos de Luis Miguel no comulgan con esta idea, ya que aseguran que el cantante siempre se distinguió por interpretar letras románticas y "no vulgaridades", algo que difuminaría la posibilidad de una colaboración musical entre ambos ídolos de la música.

Respecto al audiovisual que está disponible en las historias de Instagram del intérprete de "Yo Perreo Sola" y "Ojitos Lindos", cabe destacar que se aprecia un auditorio lleno que corea uno de los más grandes éxitos de Luis Miguel: "La Incondicional", tema musical que al parecer es uno de los favoritos de Bad Bunny y que quizás, podría ser un indicio del giro de su próximo álbum.

Captura de pantalla / Twitter

