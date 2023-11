Estos son los 5 disfraces más vendidos por internet en México para celebrar la noche de Halloween

La noche de Halloween está sucediendo y con ello la pregunta de la temporada ¿de qué me voy a disfrazar este año?. Entre tantas opciones, escoger puede llegar a ser abrumador. Para darnos una idea, algunos famosos ya imponen tendencia con sus disfraces, como en el caso de Bad Bunny y el terrorífico Nosferatu.

De igual forma, octubre es ese mes mágico en el que las hojas caen, el viento sopla con un toque de misterio y el dilema anual regresa, por lo tanto la elección del disfraz se convierte en una auténtica película de terror y no precisamente de las buenas.

Si estuviste tan desesperado que hasta pensaste en el atuendo del año pasado que tienes en el armario, pero caíste en cuenta que ya está descolorido, roto y sucio, respira, que no te domine el miedo. La información vale oro y estos fueron los disfraces por los que todo mundo se peleó para ser el centro de atención.

Halloween está listo con los mejores disfraces. Foto: Especial

¿Qué disfraces de Halloween se buscaron más en internet?

La búsqueda de disfraces entre el 1 y 14 de octubre de 2023 aumentó en 581% en comparación con el mismo período de los cuatro años anteriores. Además, hubo cinco veces más personas queriendo encontrar un outfit que sea tendencia que en otras ocasiones. Así lo informó Mercado Libre a través de las ventas generadas en su Marketplace para México.

Aunado a esto, Halloween 2023 contó con la demanda online de disfraces principales de Spiderman, Marios Bros y Merlina, entre los más buscados.

De películas de acción a terror

Spider-Man. No sabemos si es debido a la película “Spider-Man: Across the Spider-Verse” o al reciente lanzamiento del videojuego Marvel's Spider-Man 2, pero el traje del amigable arácnido fue lo que más se pidió para Halloween.

Disfraz de Spiderman. Foto: Especial

Mario Bros. Sin duda, el personaje más icónico de los videojuegos es Mario. El carismático plomero bigotón también está entre lo más popular en disfraces.

Disfraz de Mario Bros. Foto: Especial

Dinosaurio inflable. Podrán pasar millones de años más y los dinosaurios siempre estarán de moda.

Disfraz de dinosaurio. Foto: Especial

Monja. El reciente estreno de “The Nun II” (La monja 2) y el famoso trend de TikTok “una troca salió de Durango, a las dos o tres de la mañana” revivieron las ganas por vestirse como esta figura religiosa.

Disfraz de monja. Foto: Especial

Merlina. La serie de Netflix fue un éxito rotundo. ¿Cuántos irán a recrear aquella escena cuando Merlina baila la canción “Goo Goo Muck” de The Cramps?

Disfraz de Merlina. Foto: Especial

Disfrázate, sin peros

Los padres estarán contentos de saber que también podrán salir a disfrazarse a pedir dulces con sus pequeños, porque el marketplace amarillo enlistó los atuendos más buscados para niños que fueron:

Merlina

Catrina

Chucky

Calavera

Bruja

