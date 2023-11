Yeri Mua cumple su sueño de entregar dulces a los niños y en Tik Tok se vuelve tendencia su felicidad: VIDEO

La creadora de contenido Yeri Mua se volvió nuevamente tendencia tras cumplir su sueño de ofrecer dulces a todos los niños de las calles aledañas a su hogar, en redes sociales se viralizaron varios videos en los que aseguran que la famosa realizó uno de sus anhelos, pues desde hace semanas dio a conocer que preparaba un gran paquete de golosinas para todos los que acudieran a pedir Halloween.

Pero la raíz de la felicidad de Yeri Mua además de hacer felices a los pequeños, es que esta idea de ofrecer dulces antes fue truncada por una de sus exparejas, quien no tenía fe en que las personas llegaran a tocar la puerta de la casa de la influencer, razón por la que le dijo a la chica que no comprarían más dulces porque eso no pasaría, esas imágenes también se difundieron en Internet y los usuarios se centraron en la tristeza que proyectaba la celebridad tras el desplante del chico.

El exnovio de Yeri Mua no creía que irían niños a su casa. Captura de pantalla TIKTOK/btj1219

“Primera vez que lloro por Yeri Mua.. es verdad que existen personas que solo nos restan”, Cuando un narcisista trata de romper tus ilusiones y con el tiempo lo logras te das cuenta de que el problema nunca fuiste tú, que eran ellos queriendo”, “y Solitaaaa... no necesito de nadie más... Qué bonito video” y “que lindo por ella, por fin puede borrar ese recuerdo horrible y reemplazarlo por el que ella siempre quiso” son algunos de los comentarios que se leen.

Hay que destacar que también se sabe que Yeri Mua adelantó el día de repartir dulces, pues se percató que el 31 de octubre, la fecha oficial de Halloween ella estaría abordado un avión con destino a París y que no podría estar con los niños, aun así, cientos de personas atendieron el llamado y se disfrazaron desde un día antes para hacerla feliz.

Yeri Mua se mostró feliz de recibir a las personas en su hogar. Captura de pantalla TIKTOK/btj1219

¿Quién es el nuevo novio de Yeri Mua?

Después de su relación con Brian Villegas, conocido popularmente como “Paponas”, Yeri Mua sostuvo varias relaciones sentimentales con personas que no le hicieron bien, así lo ha dado a conocer en algunas de sus transmisiones en video, actualmente se encuentra soltera, pero ya hay rumores de un posible enlace sentimental con el creador de contenido de videojuegos Cry, con quien ya tuvo algunas interacciones.

Yeri Mua reparte dulces en su casa. Captura de pantalla TIKTOK/btj1219

¿Por qué Yeri Mua terminó con el Paponas?

La relación entre Yeri Mua y Brian Villegas ya estaba fracturada desde antes de que decidieran terminar, pero lo que detonó para que decidieran poner fin a su amor fue el engaño del chico que se volvió mediático, a raíz de ese momento llegaron nuevos problemas para la pareja quienes estuvieron entre dimes y diretes en Internet.

