“Me haces muy feliz”: Andrea Legarreta presume regalo de su “amigo secreto” y desata rumores

Andrea Legarreta acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas, debido a que desató los rumores en los que se asegura que podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, pues resulta que la querida conductora de “Hoy” presumió que recibió un regalito de su “amigo secreto”, además, horas más tarde difundió una fotografía junto a un apuesto hombre y como era de esperarse, dichas publicaciones de la también actriz causaron un gran revuelo entre los millones de seguidores que ostenta en plataformas digitales.

Este par de publicaciones de Andrea Legarreta fueron realizadas a través de su perfil oficial de Instagram durante la noche del viernes 1 de diciembre luego de haber ofrecido una función de “Vaselina Timbiriche”, puesta en escena en la que comparte créditos junto su ex, Erik Rubín, y según sus post, este regalito de su “amigo secreto” se lo hicieron llegar hasta su camerino, lo cual, emocionó a la conductora.

Andrea Legarreta emocionó a sus fans con sus publicaciones. Foto: IG: andrealegarreta

Andrea Legarreta presume regalo de su "amigo secreto"

En la historia que Andrea Legarreta difundió, se pudo ver que recibió una pequeña bolsa de regalo, cuyo contenido no se dio a conocer, no obstante, lo que la conductora de “Hoy” se aseguró que se viera con claridad fue una nota que tenía adherido dicho presente, la cual, tenía escrito: “Para Andrea con cariño de tu amigo secreto” y en un cuadro de texto independiente la también actriz respondió de forma muy cariñosa: “Gracias adorado amigo secreto, me haces muy feliz”, además agregó un par de emojis, uno de una carita con ojos de corazón y uno más de un corazón rojo.

Este es el regalo que recibió Andrea Legarreta de su "amigo secreto". Foto: IG: andrealegarreta

Como era de esperarse, tras esta publicación de Andrea Legarreta se originó un gran revuelo entre los seguidores de la conductora estelar de “Hoy”, quienes de inmediato comenzaron a especular que la madre de Mía y Nina Rubín podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, por lo que más de uno se emocionó.

Andrea Legarreta comparte foto junto a un apuesto hombre: “Te quiero muchísimo”

Por si no hubiera sido suficiente con todo el alboroto que originó el primer post de Andrea Legarreta, un par de horas más tarde compartió una postal junto a un joven y apuesto hombre, se trata del fotógrafo Uriel Santana, a quien la conductora de “Hoy” no dudó en expresarle su cariño pues escribió “Ay, te quiero muchísimo. Amo verte siempre”, por lo que, dicho post provocó todavía más emoción entre los fans de la entrañable compañera de Galilea Montijo.

Andrea Legarreta emocionó a sus fans con sus últimos post de Instagram. Foto: IG: andrealegarreta

Es importante señalar que, Andrea Legarreta se encuentra soltera desde el pasado mes de febrero pues fue en aquel entonces cuando confirmó que se había separado de Erik Rubín como parte de un ejercicio que les recomendó un especialista al que recurrieron para intentar salvar su matrimonio, no obstante, la mediática pareja dejó abierta cualquier posibilidad pues ellos mismos comentaron que pretenden descubrir si habrá una segunda parte de su romance o si cada uno continuará su camino por separado, no obstante, hasta ahora ninguno de los involucrados ha tomado una determinación y legalmente siguen siendo marido y mujer, todavía no se han divorciado.