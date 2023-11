Andrea Legarreta enamora a todo "Hoy" con una coqueta maxifalda de transparencias ideal para el invierno

Además de ser una de las conductoras más queridas y reconocidas de toda la industria del espectáculo en México, Andrea Legarreta también ha logrado destacar dentro del mundo de la moda gracias a que de manera recurrente sorprende con sus espectaculares outfits para todo tipo de ocasión y para comprobar este punto solo es necesario ver la última publicación que realizó en Instagram, en la cual, la presentadora de “Hoy” marcó tendencia invernal con una maxifalda de transparencias, la cual, la hizo reafirmarse como todo un referente del estilo y como era de esperarse también la hizo llevarse decenas de elogios.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Andrea Legarreta realizó la publicación en cuestión, la cual, únicamente tuvo el objetivo de reafirmarse como todo un gurú de la moda ya que solo presumió el espectacular look con el que asistió a la última emisión de “Hoy”, el cual, será tendencia durante la temporada decembrina por su estilo y su utilidad.

AndreaLegarreta está consolidada como todo un referente de la moda. Foto: IG: andrealegarreta

Andrea Legarreta marca tendencia invernal con coquetamaxifalda

El espectacular outfit con el que Andrea Legarreta derrochó estilo estaba compuesto por una blusa de cuello redondo y manga corta en color blanco, la cual, tenía un estampado de calavera y la frase “Rock & Roll” en la zona del torso con tinta dorada, sin embargo, toda la atención recaía en una maxifalda que estaba utilizando, la cual, también era de color blanco y estaba confeccionada con holanes unidos en forma horizontal y debido a que dicho material era sumamente delgado se generaban transparencias que dejaron al descubierto gran parte de las torneadas piernas de la también actriz, quien no mostró ni un poquito de más gracias a que dicha prenda tenía un fondo de una tela más gruesa.

Andrea Legarreta marcó tendencia invernal con este look. Foto: IG: andrealegarreta

Para complementar su look, la ex de Erik Rubín utilizó un par de zapatillas de pulsera en color dorado, así como una elegante gargantilla de oro y un brazalete del mismo material, por lo que estos elementos le permitieron unificar todo su look y a la vez darle un toque extra de elegancia a su imagen.

Como era de esperarse, la publicación de Andrea Legarreta en la que presumió su outfit invernal causó un gran revuelo entre los más de 6.4 millones de seguidores que ostente en la referida aplicación, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular miles de likes, además, como ya es recurrente en cada ocasión que publica alguna foto o video, la caja de comentarios terminó saturada por los halagos que le hicieron llegar sus fans y hasta otras celebridades de la farándula.

Andrea Legarreta se llevó cientos de halagos gracias a este impactante outfit. Foto: IG: andrealegarreta

Es importante señalar que además de reconocer a la conductora de “Hoy” por su arrolladora belleza, también se pudieron ver comentarios en los que se hacía mención de su depurado sentido de la moda como “Todo te queda bien”, “Derrochando estilo como siempre” y “Una vez más imponiendo moda”.