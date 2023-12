Conductoras de “Venga la Alegría” protagonizan fuerte pleito en vivo: “yo si acepto mis errores”

El elenco de “Venga la Alegría” nuevamente se encuentra en el centro del huracán debido a que durante una de las últimas emisiones del exitoso matutino de TV Azteca dos de sus conductoras estelares se enfrascaron en una intensa guerra de indirectas en pleno programa en vivo, por lo que las imágenes se hicieron virales en redes sociales donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto pues se dejó de manifiesto que no hay un buen ambiente ente todo el elenco del programa.

Este desafortunado momento que se vivió en “Venga la Alegría” ocurrió durante una de las últimas emisipones del famoso matutino y las celebridades involucradas en este escándalo fueron nada más y nada menos que Flor Rubio y Luz Elena González, quienes intercambiaron una serie de comentarios luego de una disputa surgida a raíza de uno de los clásicos juegos del matutino, los cuales, han generado una serie competencia entre todo el equipo de presentadores.

Así fue el pleito en vivo de las conductoras de Venga la Alegría

La dinámica que detonó este pleito entre las conductoras de “Venga la Alegría” fue “Sin palabras”, en la cual, se forman dos grupos y cada uno de los participantes tiene que hacer que el resto de sus compañeros adivinen el título de una película o serie y evidentemente tiene prohibido hablar para conseguir su objetivo y por cada acierto los equipos suman un punto para la competencia del día.

Luz Elena González fue la primera en participar en esta dinámica, sin embargo, no logró sumar puntos para su equipo debido a que, aunque estuvieron muy cerca no pudieron decir el título de la película tal cual como era, lo cual, ocasionó que la también actriz reclamara en distintas ocasiones para expresar su inconformidad.

Después del turno de Luz Elena González participó Flor Rubio, quien fue obligada a repetir la dinámica debido a que, pese a que había logrado que su equipo adivinara, no mencionaron si era una serie o película para poder llevarse el punto, por lo que lejos de reclamar aprovechó y lanzó el dardo que hizo enfurecer a su compañera del programa.

“Está bien, porque yo sí acepto mis errores, compañeros. Yo sí acepto, no me enojo” fueron las palabras que dijo Flor Rubio mientras veía a Luz Elena González para después disponerse a repetir la dinámica, no obstante, lo que dijo hizo enfurecer a su compañera, quien no se quedó callada y le contestó a la periodista de espectáculos, desafortunadamente no se alcanzó a escuchar con claridad todo lo que dijo, sin embargo, sus dichos hicieron que el resto de sus compañeros hicieran cara de sorpresa, otros más comenzaron a reír en señal de burla y otros hasta se taparon el rostro para que no se apreciara su risa.

Luego de este momento de tensión, “Venga la Alegría” continuó sin contratiempos, sin embargo, el pleito no pasó desapercibido en plataformas digitales donde algunos internautas compartieron el video del intercambio de declaraciones y como era de esperarse, las imágenes generaron una gran polémica y dividieron opiniones, no obstante, pese a toda la controversia generada ninguna de las involucradas o el programa ha emitido algún posicionamiento al respecto.