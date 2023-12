Andrea Escalona celebra el primer año de vida de su hijo: "gracias por escogerme desde el cielo como tu mamá"

Este 22 de diciembre, Andrea Escalona, su novio y su familia están de fiesta, pues celebraron el primer cumpleaños de su pequeño hijo Emilio y fue a través de sus redes sociales que la conductora de Hoy dedicó un extenso mensaje a su primogénito.

A lo largo de estos días, Escalona ha estado compartiendo algunas fotografías de su pequeño hijo a quien durante el tiempo de su embarazo llamó “Churrito” y vaya que el pequeño ha crecido bastante.

Sigue Leyendo:

Programa Hoy: la productora Andrea Rodríguez anuncia cambios para el 2024, ¿se va algún conductor?

Tras perder las cenizas de Magda Rodríguez, Andrea Escalona revela que se le apareció en sueños

Andrea Escalona siempre que puede presume a su pequeño hijo en redes sociales.

Foto: IG @andy_escalona

Fue exactamente un día como hoy, pero de 2022 cuando Andrea Escalona tuvo por primera vez entre sus brazos a Emilio, luego de 9 meses de gestación y aunque la misma conductora ha revelado que la maternidad no es algo sencillo, está cada vez más y más feliz descubriendo momentos de esta etapa de su vida.

Fue a través de su cuenta oficial de instagram que la conductora de Hoy compartió un reel en donde integró desde el momento que se enteró que estaba embarazada así como fotos y videos de momentos especiales que muestran el crecimiento del pequeño Emilio.

Emilio este viernes cumplió un año de edad.

Foto: IG @andy_escalona

“Feliz cumpleaños mi amor ! Cuando me enteré que estaba embarazada fue una emoción y un miedo, algo que siempre había deseado Dios me lo estaba regalando y era para mi, nuestro momento, luego pensé que tuve a la mejor maestra, daría lo mejor de mi para ser la mejor mamá, así lo he hecho.”, inició Andrea Escalona