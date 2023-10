Tras perder las cenizas de Magda Rodríguez, Andrea Escalona revela que se le apareció en sueños

El próximo 1 de noviembre se cumplirán tres años de la inesperada muerte de la productora Magda Rodríguez, quien murió mientras dormía en su casa debido a un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo, de acuerdo con su hija Andrea Escalona, la productora no tenía signos de que haya sufrido, por lo que ella cree que no se dio cuenta de su muerte.

Hace algunos meses, Andrea Escalona tras convertirse en madre, la conductora compartió con la prensa que había perdido un collar que contenía cenizas de su madre, y ahora está pensando en nuevamente mandar a hacer un accesorio con éstas; además la conductora de Hoy reveló que Magda Rodríguez sigue produciendo a través de sus sueños.

Foto: IG @magdaproducer

Magda y Andrea eran muy unidas

En entrevista con varios medios de comunicación, Andrea Escalona compartió que hace algunos días, mientras disfrutaba de una tarde familiar, se encontró con un hombre que estuvo a cargo del funeral de su famosa madre.

Y fue justo en ese encuentro que dicho hombre le propuso le llevará más cenizas de quien fue la productora de programas como Hoy, Guerreros 2020, La Academia, Con sello de Mujer, entre muchos más, para volver a fabricar la joya o el accesorio que desee Andrea Escalona.

“Ayer estaba comiendo con mi marido, mi nana y mi hijo y me puse a pasear al niño y se me acercó un señor y me dijo: ‘yo estuve a cargo de la funeraria de tu mamá’ y le dije: ‘perdón no te recuerdo’ y ¿se acuerdan que les comenté que se había perdido lo de las cenizas de mi mamá? me dijo: ‘ay yo te puedo hacer otra, traeme cenizas de tu mamá’...”, contó Escalona