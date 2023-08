Andrea Escalona pierde las cenizas de Magda Rodríguez, ¿qué fue lo que sucedió?

Este próximo 1 de noviembre del 2023, se cumplirán tres años de la inesperada muerte de la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, y a tan solo unos meses que se cumpla su tercer aniversario luctuoso, su hija Andrea Escalona compartió que ha perdido las cenizas de su madre.

Además de dar a conocer esta lamentable pérdida, la conductora dio detalles del próximo bautizo de su hijo, cuya celebración pretende que se lleve a cabo en un salón de fiestas al sur de la CDMX el cual lleva por nombre “Magda”, lo que le llama la atención pues de una u otra forma su madre se hace presente en su vida aunque ya no tenga con ella sus cenizas.

La tarde de este martes 22 de agosto, al terminar la transmisión del Programa Hoy, Andrea Escalona se detuvo unos minutos para platicar con el reportero Edén Dorantes a quien dio algunos detalles del próximo bautizo de su hijo quien este día cumple 8 meses de vida.

Ante la emoción de ver cómo ha crecido su pequeño hijo, el reportero cuestionó si en algún momento el bebé podría al igual que ella portar un collar con algunas de las cenizas de su famosa madre.

Ante esta pregunta, Andrea Escalona sorprendió al reportero al confesarle que hace tiempo que perdió las cenizas de Magda Rodríguez, cabe señalar que dichos restos mortales que no encuentra la conductora de Hoy solo se trata de aquellos que portaba en un collar en forma de corazón y que era tan solo una pequeña cantidad, el resto se encuentran a salvo en Villa del Carbón.

“¿las cenizas (de Magda Rodríguez)? ¡ay no sabes lo que me pasó!, ya no tengo las cenizas, se me perdieron…”, comenzó a contar Andrea Escalona