Entre lágrimas, conductores del programa Hoy recuerdan a sus mamás, a pocos días del 10 de mayo

Estamos a tan solo unos días de celebrar a las mamás en nuestro país, por lo que en el programa Hoy, a lo largo de esta semana harán diversas dinámicas para reconocer a las madres en su día, debido a esto, hoy lunes 8 de mayo comenzaron con un ejercicio que hizo llorar a más de una presentadora.

Como lo mencionamos anteriormente todo fue parte de una dinámica durante el programa Hoy en donde Andrea Legarreta y Andrea Escalona rompieron en llanto al recordar a sus mamás, mientras que los demás conductores dedicaron tiernas palabras para aquellas mujeres que les dieron la vida.

La dinámica corrió a cargo del coach de vida el Doctor César Lozano y como instrucción les pidió a cada uno de los conductores que mientras sostenían una fotografía en donde aparecen con sus mamás les dijeran un mensaje con todo lo que quisieran decirles a diario y que no pueden.

El primero en hablar fue Paul Stanley quien dedicó una serie de palabras a su mamá y agradeció que siempre tenga tiempo tanto para él como para su hermano, y también recordó cuando le daba cinturonazos por portarse mal: “eso no estaba tan chido”.

Siguió el turno de Andrea Escalona quien aunque intentó mantenerse fuerte al recordar a su mamá, la productora Magda Rodríguez, finalmente la conductora no pudo evitar derramar unas lágrimas pues entre lo que dijo es que además de extrañarla le hubiera gustado mucho verla en su faceta de abuelita.

“Pues nada, yo a Magdita la extraño todos los días, aún no puedo creer que ella no esté, me hubiera encantado también verte de abuelita, eres la mujer más fregona que conozco, te amo…si te regresara la vida un día te pediría perdón y eso que me considero buena hija pero, nadie sabe lo que es ser mamá hasta que a una le toca vivirlo, te amo mucho y te extraño todos los días mamá”, dijo Andrea Escalona