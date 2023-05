A solas con el "Capi" Pérez, de sus ídolos a un posible salto a la actuación: "La vida es muy corta"

Al hablar de personalidades carismáticas en el mundo del espectáculo surge de inmediato el nombre de Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como el “Capi Pérez”. El comediante se ha sabido sabido ganar un espacio en el corazón de su público desde hace 9 años semana a semana en “La Resolana”.

El Heraldo Digital charló con el nacido en Aguascalientes en una cita amena e íntima, en la que reveló quiénes fueron su inspiración, cuáles son sus planes y sueños por cumplir, además de los retos en su carrera. Todo desde su segunda casa, los foros de TV Azteca.

Sus ídolos

Como buen anfitrión, “El Capi” nos invitó a conocer la renovada ambientación de “La Resolana”, en donde pudimos apreciar que cada espacio tiene un toque de él, pues no solo vimos fotografías del conductor sino que tiene enmarcado la imagen de Valentín Elizalde, su cantante favorito, una Virgen de Guadalupe y muchas cosas del Cruz Azul, así como una pequeña “Capi-hada” uno de los muchos personaje de Carlos Alberto.

Además de mostrarnos el nuevo espacio en donde graba “La Resolana”, “El Capi” nos confesó que aunque ha tenido grandes invitados a lo largo de estos nueve años de transmisión aún le falta que uno de sus comediantes favoritos se siente en el sillón más famoso de TV Azteca.

Y es que, de acuerdo con el propio “Capi”, desde pequeño fue gran admirador del trabajo de dos grandes comediantes, uno de ellos es Eugenio Derbez con quien ya ha trabajado y también recientemente lo tuvo como invitado especial en “La Resolana”; y el otro es Andrés Bustamante a quien desea pronto poder entrevistar.

“Cuando era niño veía a dos comediantes que me inspiraban, uno era Eugenio Derbez y el otro era Andrés Bustamante, me encantaría tener al maestro Andrés Bustamante aquí, es uno de los comediantes que más le ha despertado ilusión ver su contenido, de niño yo me esperaba todo el día para ver su segmento, entonces, algún día estará sentado aquí conmigo”, contó El Capi

¿Quiere ser actor?

“El Capi” Pérez no solo participa en “La Resolana”, también podemos verlo de lunes a viernes en la emisión matutina de "Venga la Alegría", y aunque por el momento el conductor y comediante no tiene planes de integrarse a otra producción, no descarta la idea de hacer cosas nuevas.

Y es que, si alguien sabe arriesgarse y romper esquemas es “El Capi”, durante la charla confesó que desea regresar a los escenarios con su show de comedia pero también podría grabar música, pues cabe mencionar que hace poco en el programa VLA interpretó una nueva versión de un éxito de Valentín Elizalde el cual ha tenido una gran aceptación entre el público.

Sin embargo, “El Capi” sorprendió al confesar que además de comediante y conductor, ahora le gustaría incursionar en la actuación, especialmente en algún proyecto de ficción.

“...también me gustaría incursionar probablemente en algo de ficción, nunca he actuado en ninguna serie o películas y si sale la oportunidad la voy a hacer también, porque la vida es muy corta”, contó El Capi para El Heraldo Digital

Finalmente, “El Capi” nos contó que si tuviera la oportunidad de regresar a tres ex compañeros de Venga la Alegría a la emisión, ellos serían Tania Rincón, pues desea que en algún momento estén juntos y a la conductora se “le salga un gallo”, también mencionó a Mauricio Mancera ya que es un “duende de buena suerte” y finalmente a Ingrid Coronado pues siempre ha sido su crush.

