Maya Nazor revela si es verdad que Santa Fe Klan le da 200 mil pesos de pensión

Aunque Santa Fe Klan y Maya Nazor se separaron desde hace varios meses, en las últimas semanas han dado mucho de qué hablar debido a la presunta nueva relación del rapero con Karely Ruiz, sin embargo, la rubia influencer acaba de hablar por primera vez respecto a todo lo que se ha rumorado.

Luego de tantas especulaciones sobre si lo que Maya Nazor publica en redes sociales va con dedicatoria para su expareja Santa Fe Klan o para Karely Ruiz, habló en exclusiva para un podcast y en ese espacio, la rubia habló también de la polémica suma de dinero que supuestamente recibe por parte del rapero como pensión, tras su separación.

¿Es verdad que recibe 200 mil pesos de pensión?

Durante su participación en el nuevo podcast “Está bien estar mal” con la influencer Amy Rey, Maya Nazor habló por primera vez sobre cómo es su relación con Santa Fe Klan tras su separación y si es que aún siente algo por él, además de la polémica pensión que recibe.

Luego de asegurar que actualmente solo siente mucho respeto por el papá de su hijo como se refirió Maya a Santa Fe Klan durante toda su entrevista, también reveló si es verdad que el rapero le da 200 mil pesos como pensión para Luka, el hijo que tienen en común.

Amy Rey cuestionó a Maya si es que todo lo que se ha leído en redes sociales y medios de comunicación sobre los 200 mil pesos que supuestamente le pidió a Santa Fe Klan, la rubia aseguró que esto no es verdad y que incluso ella y el rapero lo han platicado en varias ocasiones.

“para empezar, fueron chismes y mentiras, no sé de dónde lo sacaron, hasta él y yo nos quedamos de ¿qué onda? no sabemos de qué habla la gente…” contó Maya Nazor

Aunque la nacida en el Estado de Morelos, no sabe bien de dónde salió esta información, tiene dos hipótesis de dónde pudo haber nacido este rumor, pero una de ellas es la que más le hace ruido pues cree que solo fue una suposición de los medios de comunicación.

“...yo supongo que hay de dos, una persona que me odia dijo pues voy a sacar esto para afectarme o lo que siento más es que algún medio en la tele alguien debió haber supuesto que el es artista y tal vez él gana esto y tal vez le tocaría esto de pensión y como que sacaron una nota…yo siento que eso fue lo que pasó…”comentó Maya Nazor

Mira sus declaraciones a partir del minuto 1:02:30

Por otra parte la titular del podcast cuestionó a Maya sobre lo que sintió al ver el video en donde el rapero le dedicó la canción de “Mar y Tierra” a Karely Ruiz; y aunque Maya aseguró que no sintió nada, hubo un momento en el que la rubia titubeó un poco y no tuvo más opción que reír nerviosamente.

“pues nada, como que sí, no sé, yo no me dí cuenta, a veces te enteras más de las cosas por los fans…me levanto de repente en las noches a volver a dormir a Luka, agarre el teléfono y es cuando veo que me empiezan a etiquetar y pues nada más lo ví y nimodo (risas), no pues sí es que no tengo nada que opinar ni que sentir, cada quien su vida”, dijo Maya Nazor

bmz