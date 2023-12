Yailin La más viral habría sido detenida, circulan videos de la cantante agrediendo a Tekashi 6ix9ine

La mañana de este viernes 15 de diciembre, circuló en redes sociales la fotografía de fichaje de la polémica Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida solamente como Yailín la Más Viral, quien se encuentra detenida en una cárcel de Miami.

La ex esposa de Anuel AA fue acusada por su actual pareja el rapero Tekashi 6ix9ine por agresión, ya que mostró a las autoridades algunos de los videos en donde se aprecia cómo “La más viral” lo agrede con diversos objetos, cabe señalar que dicho material también circula en redes sociales.

Yailin se encuentra detenida en una prisión de Miami

En redes sociales circula un breve video en donde en el programa de Alofoke muestran un audio en donde se le escucha a Yailin llorar, gritar y pedir ayuda de manera desesperada, pues señaló que había sido violentada.

Ante estas acusaciones, el rapero salió a defenderse y a señalar a Alofoke de oportunista pues 6ix9ine asegura que quienes difundieron el audio de Yailin pidiendo ayuda solo lo hacen por vistas y no por querer ayudarla, sin embargo, el rapero aseguró que él es quien ha sido violentado.

Al mismo tiempo de todo lo anterior, el rapero mostró un video en donde se puede ver el momento exacto en donde una mujer policía se lleva detenida a Yailin, y 6ix9ine explicó que se encuentran en Estados Unidos por lo que sí él la hubiera violentado el detenido sería él.

Así compartió 6ix9ine el momento de la detención de Yailin.

Posteriormente de mostrar la detención de Yailin, 6ix9ine mostró otro video en donde se les ve discutiendo y asegura que la ama demasiado pero que está consciente que necesita ayuda especializada.

Los videos que 6ix9ine mostró brevemente en su historias de instagram los cuales presuntamente fueron grabados el día de ayer cuando se dio la agresión y detención de la ex esposa de Anuel AA ya circulan en redes sociales, mostrando a una “Chivirica” desesperada, en pleno llanto y fuera de sí.

Sin embargo, no son los únicos videos que se han viralizado pues en el momento de su detención, Yailin luce el cabello en color azul, en redes hay otros clips en donde luce el cabello platinado y con otra ropa, con esto queda claro que no sería la primera vez en que “La más viral” y 6ix9ine protagonizan una pelea en donde hay golpes de por medio.

Yailin se mostró agresiva

Cabe señalar que tan solo unas horas antes del arresto de la también llamada “Chivirica” circuló una fotografía en donde se le vio muy golpeada, por lo que comenzaron las especulaciones sobre lo que le había sucedido, ante esto Yailin salió a confirmar que ella se encontraba en perfecto estado pues esa imagen responde a una ocasión que tuvo un accidente al salir de un club nocturno.

Todo lo anterior tiene como antecedente las diversas discusiones que se hicieron públicas en el tiempo de la relación entre Yailin y 6ix9ine, pues hace unos meses incluso se reportó que Yailin había hablado al 911 para pedir ayuda tras ser agredida por su pareja.

De acuerdo con Arismendy Manon conocido como DJ Topo, un empleado del 911 pudo platicar con él a través de whatsapp y éste le contó que Yailin “La más viral” hizo una llamada al 911 en donde denunció los maltratos que recibió por parte de su pareja, cabe señalar que aseguran se escuchaba muy desesperada.

“Lo que le voy a decir por esta vía sé que no es ético, hasta me podrían votar de la institución. Yo trabajo en el sistema nacional de emergencia 911 en recepción de llamadas. Ayer entró la llamada a las 2:05 de la madrugada de este miércoles, Yailin llamando porque Tekashi le dio supuestamente un estrellón y una galleta, se escuchaba en la llamada llorando y diciéndole a los de seguridad del hotel que no lo dejaron ir porque ella lo iba a meter preso”, se leyó en una captura de pantalla compartida las redes de DJ Topo.