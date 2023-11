Mariana Seoane cuida a su madre enferma y confiesa: "El día que ella se vaya, voy a estar muy en paz"

Mariana Seoane vive un momento muy complicado en su vida. Como una actriz reconocida y cantante que busca brindar alegría a su público, sabe muy bien que toda su atención actual está puesta en su madre, quien lleva un tratamiento para recuperarse de una enfermedad. Esto ha sucedido de forma paralela a fechas que ha cancelado, como una reciente en Guerrero, todo a causa del huracán Otis.

Ante esto, Mariana también ha confesado en épocas recientes que es una mujer feliz de haber vivido hasta los 40 años en casa de su madre, puesto que de esta forma pudo cuidarla siempre y desarrollar una relación estrecha de amigas, más allá de madre e hija.

Mariana Seoane también ha pasado momentos difíciles de salud. Foto: Especial

Ante esto, la cantante platicó con medios de comunicación para revelar el actual estado de salud de su mamá. Con profunda fe en que se recupere, Mariana aceptó que vive día con día a su lado y sabe que cualquier desenlace puede acontecer.

Mariana Seoane pide por la salud de su mamá

Como una hija que está preocupada y ocupada de la salud de su madre, es que Mariana habló sobre el mal que le aqueja. Con sinceridad, expresó qué piensa de la posibilidad de no tenerla más consigo.

"Hay que vivir el hoy. Yo todavía tengo a mis papás conmigo, mañana quién sabe qué pase. Ojalá que llegue a Navidad con familia completa y con salud, que es lo más importante", dijo.

En torno al tema, Seaone abundó que por fortuna ha disfrutado mucho con ella, siendo grandes amigas y cómplices de vida. "Ustedes me conocen desde el principio de mi carrera y siempre me han visto muy ligada a mi madre, entonces siento que el día que ella se vaya yo voy a estar muy en paz, porque he hecho todo por ella, vivo con ella, le doy todo mi amor, he pasado las peores con ella y ella me ha acompañado en las peores. Hemos sido no sólo madre e hija, sino confidentes, compañeras, cómplice, todo", describió.

Mariana Seoane envía especial mensaje a sus haters

Sin pelos en la lengua y segura de sus palabras, Mariana mandó un mensaje a quienes le han criticado por vivir con su madre hasta los 40 años.

"A mí no me interesa lo que diga la gente. Yo soy Mariana, tengo mi propia historia y yo sé lo que soy con mis padres, lo que soy como hija, como hermana, como amiga, entonces la verdad que lo que opine la gente me lo paso por donde no me da el sol... que ya saben, poquitos lugares", dijo.

Con el temor de perder a su madre, Mariana confesó que si pudiera realizar otro viaje más con ella, si tiene en mente un país para visitar juntas. "Me encantaría llevarla a otro viaje a Argentina, que ella es de allá. Pero, primero que nada, que esté bien, estable y también el sacarla y tantas horas de vuelo, no están sus doctores allá. Ahorita no pienso en lugares o viajes porque vivo el presente, día con día", comentó.

Para rematar, Seoane precisó que sí espera un milagro, "pero mira, creo en los milagros y he visto casos de gente recuperándose y tengo mucha fe que mi mamá también". Antes de partir, Mariana sonrió y agradeció tener a su mamá cada día.

"Ella está muy contenta y agradecida, todos los días me da la bendición y me dice que gracias por lo que le he dado, pero gracias a ella que no sólo me dio la vida, que bueno que la escogí como mamá porque ha sido una gran guerrera y me ha enseñado tantas cosas que por eso soy lo que soy", culminó.

