Mariana Seoane revela que nunca trabajará con Ninel Conde: "No tengo nada de química con ella"

Mariana Seoane trata de no estar en el ojo de huracán, de mantenerse firme en sus proyectos y evitar disputas que la metan en problemas. Por lo tanto, busca llevar buena relación cordial con sus compañeros y compañeras de trabajo, tal como lo ha logrado a lo largo de los años con Angélica Rivera, por ejemplo, con quien fue vista recientemente asistiendo a un evento a lado también de Luis Roberto Guzmán.

Otra de las facetas donde triunfa es en la belleza física, destacando como una mujer madura, de 47 años de edad, que luce espectacular en vestido o traje de baño. Ante esto, como actriz o cantante y en presencia, Mariana se abre caminos para nuevos proyectos o colaboraciones, justo esto último algo donde trata de ser muy cautelosa con quién elige trabajar.

Fue así que Mariana Seoane se sinceró al ser cuestionada sobre si trabajaría con Ninel Conde, otra actriz y cantante guapa. Segura de sí, la intérprete de "Seré una niña buena" admitió que no desea colaborar con ella.

Mariana Seoane no quiere trabajar con Ninel Conde

Dos mujeres que han fraguado su carrera a partir de actuar en telenovelas e interpretar canciones en géneros rancheros, regional mexicano o tropical, también están contrapuestas en sus personalidades. Así lo admitió Mariana Seoane, quien no encuentra afinidad con Ninel para trabajar juntas.

"Yo no estoy hablando mal de nadie, yo la respeto me parece una mujer espectacular y lleva una carrera padrísima también, pero para que yo haga una colaboración se necesita tener química con el artista, yo no tengo nada de química con ella", aseguró tajantemente.

Mariana Seoane y Ninel Conde coincidieron en el pasado y no pudieron ser amigas

Contemporáneas en cuanto a edad y trayectorias, Mariana recordó que alguna vez ya trabajaron juntas y no funcionó su relación, ni siquiera para ser amigas.

"Porque no tengo química. Ya en su momento trabajamos juntas en algún proyecto como actrices y la verdad no, no tengo química con ella", refrendó.

Para culminar y no dejar lugar a dudas, expuso que no sólo con una mujer, también con hombres que no tenga "química" no se le verá trabajando.

"No tengo nada que hablar de ella precisamente... y le deseo lo mejor del mundo pero simplemente no tengo química con ella y yo no voy a hacer jamás, sea mujer o sea hombre, una colaboración con alguien con quien yo no tenga química. Esa es la realidad", terminó.

