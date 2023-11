Ex de Luis Miguel lo defiende de Aracely Arámbula y los procesos legales: "tengo otra información"

En las últimas semanas el famoso cantante, Luis Miguel ha estado en boca de todos después de que se filtrara información importante sobre los problemas legales que sostiene en su contra la actriz, Aracely Arámbula, con quien mantuvo una larga relación y procreó a dos de sus hijos.

Después de que el escándalo entre "El Sol de México" y "La Chule", la actriz, Mariana Seoane rompió el silencio para dar su versión del pleito, sin embargo, sus declaraciones llamaron mucho la atención pues aseguraron que defendió a su ex "amigo con derechos".

El pasado jueves 16 de noviembre el programa matutino "Sale El Sol" compartió una entrevista con la famosa cantante, Mariana Seoane, quien hace unos meses destapó que mantuvo una relación muy cercana con Luis Miguel, uno de los artistas más famosos en todo el mundo.

Frente a las cámaras de televisión la también actriz defendió a "El Sol de México" de los procesos legales que tiene Aracely Arámbula en su contra. Sin meterse en mayor conflicto la modelo confesó que ella tenía otra versión de los hechos.

Al ser cuestionada sobre "La Chule" y "El Sol de México" la cantante dijo que los respeta mucho, pero prefiere no entrar en temas que no le corresponde. A pesar de esto dijo que está segura que el intérprete de "La Incondicional" sí deposita dinero para sus hijos.

"Respeto mucho a Aracely y respeto mucho a Luis Miguel. No me voy a meter en temas que no me corresponde. Seguramente sí (deposita dinero)", sentenció.