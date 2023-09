Esto es lo que hizo Adolfo Ángel “El Temerario” para que Mariana Seoane no lo pudiera olvidar nunca

El amor que se tuvieron Mariana Seoane y Adolfo Ángel “El Temerario Mayor”, ha sido difícil de olvidar, así lo declara la famosa cada que tiene oportunidad y que es cuestionada por su relación, ya que segura que además de ser pareja del cantante, lo recuerda por ser una de las primeras personas que creyeron en su talento musical.

Mariana Seoane se volvió viral en redes sociales al darse a conocer el fragmento de una entrevista en donde describe algunos detalles poco conocidos de la relación que fue tan mediática y en la que estuvo cuando era una joven de 25 años y algo inexperta para los temas románticos, dice en el video.

Los Temerarios hacen una gira de despedida. Captura de pantalla IG/lostemerarios

“Tenía 25 años cuando fui novia de Adolfo Ángel “El Temerario”, pero gracias a él hay también otras cosas en la vida, como pareja no íbamos a funcionar, pero me dio el regalo más grande, él fue el productor de mis dos primeros discos, el segundo ya no éramos pareja y quiso hacerlo”, explica la cantante reconocida en el mundo regional mexicano.

La estrella grupera contó que fue el intérprete de temas como “Enamorado de ti”, “La mujer que soñé”, “Tu última canción”, “Eres un sueño”, “Se que te amo” y “Tu Infame engaño” por mencionar algunas de las canciones más reconocidas del grupo en donde es vocalista Adolfo Ángel, la persona que siempre estuvo al pendiente de que su proyecto saliera adelante y quien le presentó a importantes personas relacionadas con la música.

Es una famosa cantante y actriz. Captura de pantalla IG/laseoane

“El creyó en mí y me dijo ‘¿Por qué cumbia, por qué no otra cosa? y le dije porque yo tengo la sangre cubana, argentina, todo lo tropical me gusta, mi abuela de Veracruz, tengo un mix ahí”, describió la famosa.

Los comentarios en la publicación viral en TikTok no se hicieron esperar, algunos mencionaban que era admirable el reconocimiento con el que Mariana se expresa de su expareja sentimental, también señalan que su amor fue muy controversial, pero que decidieron separarse a tiempo cuando ya había acabado todo entre ellos.

Los comentarios de la publicación. Captura de pantalla TikTok gaboroaoficial

“Hasta que veo que una mujer reconoce y agradece lo que una persona hace por ver la triunfar”, “y a esos discos le fue muy bien las canciones si pegaron, ¿pero por qué ya no saco más discos? o ya no la oí” y “Todo les molesta todo les arde. Es buena actriz como villana no será la mejor cantante, pero tiene lo suyo”, dice el público en redes sociales.

