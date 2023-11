Magaly Chávez, ex de Alfredo Adame, lo demanda: "lo quiero ver en un psiquiatra"

Alfredo Adame nuevamente está en problemas legales esta vez por una demanda que le interpuso su exnovia, Magaly Chávez. Después de que se diera a conocer que procedió legalmente en contra del que fue su pareja, la actriz y modelo ofreció una entrevista en la que dio más detalles del documento y también indicó que si bien está consiente de que el ex conductor no llegará a la cárcel, por lo menor lo quiere ver en el psiquiátrico.

Este miércoles, Magaly ofreció una entrevista a Venga la Alegría para hablar del proceso legal que interpuso en contra de Alfredo Adame, quien fue su pareja sentimental en 2022. La modelo explicó que decidió demandar al ex conductor de Hoy tras las ofensas que hizo en su contra, pues hay que resaltar que el también actor comenzó a decir en medios de comunicación que Chávez era una mujer trans, algo que negó la celebridad.

¿Por qué demandó Magaly Chávez a Alfredo Adame?

A pesar de que Chávez advirtió a Adame desde principios del año, no fue hasta hace algunos días que la modelo acudió a interponer la denuncia por daño moral en contra del ex galán de telenovelas. La también influencer reveló que el pasado 10 de noviembre el actor fue citado a una primera audiencia, no obstante, él no asistió, pero las autoridades decidieron tomar medidas para protegerla como que el presentador no puede hablar públicamente de ella, ni estar cerca.

“Queremos llegar a todo lo necesario para que esta persona pague. Es algo que yo siempre he dicho, no sé si el señor tenga (algo)... no me interesa eso, yo lo que quiero es que sea castigado por lo que ha dicho, por lo que ha hecho en mi contra”, dijo Magaly Chávez durante la conversación al matutino, en el que también admitió que las declaraciones en su contra le causaron mucho daño al grado de que desea acudir con un psicólogo.

Magaly Chávez quiere ver a Alfredo Adame en el psiquiátrico

La modelo y actriz destacó que aunque no vaya a prisión, quiere que Adame pagué por lo que lo ha hecho por lo menos en una clínica de salud mental. “Si yo no lo veo en la cárcel, por lo menos lo quiero ver en un psiquiatra, no espero de él nada. No puede haber una persona como él así, como si nada”, destacó Chávez, que espera que los ataques en su contra por parte de Alfredo Adame no queden impunes.

Magaly Chávez denunció a Alfredo Adame por daño moral Foto: Cuartoscuro

Finalmente, el actor y ex conductor de televisión tiene una segunda audiencia el próximo miércoles 22 de noviembre, ya que las autoridades le notificaron al respecto. Por su parte, Magaly asegura que se siente más tranquila con las medidas que le pusieron a la celebridad, pero que seguirá luchando hasta que pague por sus comentarios.