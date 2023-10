Alfredo Adame vinculado a proceso por violencia de género tras pelea con Gustavo Adolfo Infante

Una vez más el actor Alfredo Adame se encuentra en medio del escándalo, pues el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que el polémico conductor será vinculado a proceso, luego que éste insultó a la madre del experto en espectáculos.

Cabe señalar que tras confirmarse su vinculación a proceso, Adame quien se caracteriza por presentar un comportamiento agresivo y sus múltiples peleas con diversos personajes del gremio, le podría ser impuesto algún tipo de medida de seguridad.

Foto: cuartoscuro

El polémico conductor deberá responder ante las autoridades

Fue en la sección “Pájaros en el alambre” del programa Sale el Sol en donde el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que Alfredo Adame será vinculado a proceso, luego que se interpuso una demanda en contra del polémico actor por haber insultado a su madre.

“El ex actor Alfredo “N” enfrenta una disputa legal por insultos, agresiones y abuso para una persona de 85 años de edad, que es mi mamá, se ratifica que va a ser vinculado a proceso a Alfredo Adame”, Dijo GAI

Foto: cuartoscuro

El periodista dio detalles de la demanda en contra de Adame

Cabe señalar que luego de confirmarse esta información, el periodista de espectáculos reveló que en una primera instancia ya se había vinculado a proceso a Adame pero este apeló la decisión por que aseguró que “había algo raro”.

Pese a sus intentos por salir limpio de toda acusación, las autoridades competentes determinaron nuevamente que Alfredo Adame será vinculado a proceso.

Luego de saber que Adame será vinculado por agresiones en contra de la madre del periodista Gustavo Adolfo Infante, la pregunta que todo mundo se hace es si el polémico actor podría ir a prisión.

Ante esta duda, Alonso Beceiro, abogado de Gustavo Adolfo Infante explicó que el actor se encuentra en libertad actualmente y si llega a ser sentenciado es difícil que ingrese a la cárcel pero sí pondrían una medida cautelar para que no se acerque al periodista ni a su madre.

“Sí podría llegar a tener algún tipo de privación, a lo mejor no de libertad, pero sí de medida, de brazalete o algún tipo de medida, sobre todo para garantizar que no pueda volver o no se acerque jamás a ninguna madre ni jamás a una víctima ni a los testigos ni a nadie porque es una persona que claramente, lo sabemos, es propensa a generar daño”, explicó Alonso Beceiro,