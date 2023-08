Alfredo Adame revela por qué no entró a La Casa de los Famosos México

Desde hace algunos meses, cuando comenzaron los fuertes rumores sobre el inicio de un nuevo reality show en Televisa, con ellos también llegaron las especulaciones de quiénes podrían ser los participantes de este programa que prometía ser un éxito y vaya que así ha sido.

Fueron muchas las personalidades del gremio artístico que se nombraban para ser parte de “La Casa de los Famosos México”, entre ellas el polémico Alfredo Adame, quien por cierto ha tenido algunos roces con muchas personalidades, sin embargo, aunque era uno de los que más fuerte sonaba para ser parte del reality show, éste simplemente no apareció en el elenco, y es precisamente quien fuera conductor de Hoy quien reveló las razones por las que no fue parte de este proyecto.

En entrevista con Franco Escamilla en su programa digital “Tirando bola”, Alfredo Adame reveló las razones por las que no fue parte de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, y aseguró que fue culpa de algunos de los participantes quienes se quejaron de la presencia del polémico conductor.

Y es que, Alfredo Adame contó que la producción lo contactó desde el pasado mes de febrero en donde le ofrecieron una enorme cantidad económica por ser parte de “La Casa de los Famosos México”, y luego le hicieron firmar un contrato en donde se comprometía a no participar en ningún otro reality show antes de ser parte de este.

Adame revela que todo iba muy bien, pero dos meses después de la llamada principal, la producción lo contactó para avisarle que ya no sería parte de “La Casa de los Famosos México” pues “no había dinero”, sin embargo, el conductor tiempo después se enteró de las verdaderas razones por las que prefirieron darle las gracias.

Y es que, Adame asegura que además de Sofía Rivera Torres, también tendría roces muy fuertes con Apio Quijano con quien trabajó en un reality show de TV Azteca y fue en esa emisión en donde tuvo problemas con él.

“...estaba el Apio Quijano que allá de zángano y haragán no lo baje y bueno, estaban varios y otros que ni me conocían y entonces dijeron que si yo iba pues ellos no iban y pues le dio frío y me sacaron de eso..” dijo Alfredo Adame