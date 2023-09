Alfredo Adame reaparece en redes y presume nueva faceta: “Se van a ir de nal…”

Desde el pasado fin de semana el nombre de Alfredo Adame encabezó las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que trascendió que el actor estaba desaparecido por una serie de declaraciones de su hijo Sebastián, sin embargo, todo pareció tratarse de una falsa alarma pues el autonombrado “Golden Boy” reapareció en redes sociales y además de mostrar que se encuentra en perfectas condiciones también aprovechó para presumir su nueva faceta, con la cual, pretende mantenerse vigente dentro de la industria del entretenimiento.

Como se dijo antes, el tema de la supuesta desaparición de Alfredo Adame se originó porque su hijo, Sebastián Adame, declaró ante un grupo de reporteros sentirse preocupado debido a que no había sabido nada de su padre durante varios días, incluso, señaló que la parecía extraño que no hubiera protagonizado algún escándalo desde hace ya varios meses.

Alfredo Adame se ha mantenido alejado de los escándalos en los últimos meses. Foto: Cuartoscuro

Cabe mencionar que el joven señaló que sigue distanciado del exconductor de “Hoy”, quien en más de una ocasión lo ha rechazado por su orientación sexual, no obstante, Sebastián Adame señaló que esperaba que su padre estuviera bien y que el hecho de que no hubiera protagonizado algún escandalo durante los últimos meses tuviera detrás un cambio positivo en su personalidad, no obstante, agregó que con su padre “no se sabía”.

Alfredo Adame reaparece en su nueva faceta de rapero

Pese a que en distintos medios de comunicación se reportó la desaparición de Alfredo Adame, el actor prefirió mantenerse al margen, sin embargo, durante todo el fin de semana estuvo muy activo en su perfil oficial de Instagram donde mostró que se encuentra estrenando una nueva faceta como rapero pues presumió que grabó una canción y grabó el video de la misma junto a Rihani Ivan Hoil Laureano, quien es mejor conocido dentro del ambiente musical como “El Negro más Guapo”.

Alfredo Adame ahora será rapero. Foto: IG: adamegoldenboy

Luego de haber concluido la referida grabación de “La Cumbia del Mame”, Alfredo Adame realizó una publicación en la que muy a su estilo adelantó que dicho tema será lo mejor del año y con dicho post fue más que suficiente para dejar en claro que se encuentra en perfecto estado y que seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas.

“Agárrense mayat*nes y pedorr*nas que se van a ir de nalg*s. Ya llegó su padre Alfredo Adame con el blackxicano, “El Negro más Guapo” en una colaboración que será el rolón del año “La Cumbia del Mame”. Muy pronto disponible en todas las plataformas digitales” fue el texto que escribió Alfredo Adame, quien sumará su faceta de rapero a las de DJ, político, actor, conductor, modelo, empresario y artemarcialista.

Es importante señalar que, Alfredo Adame ha reiterado en más de una ocasión que no pretende saber nada de sus tres hijos varones, a los cuales, procreó en su matrimonio con Mary Paz Banquells, a quienes ha acusado de ser malagradecidos, además, como se dijo antes, rechaza a su hijo Sebastián por su orientación sexual y hasta donde se sabe, actualmente solo tiene contacto con su hija mayor, Vanessa Adame, quien ha preferido mantenerse alejada de los medios.

