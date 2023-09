VIDEO: Lyn May sufre una fuerte caída al intentar bailar con dos hombres, imágenes genera preocupación

La estrella del Cine de Ficheras, Lyn May se convirtió en tendencia en redes sociales después de sufrir una fuerte caída mientras realizaba una complica rutina de baile, situación que encendió las alarmas entre sus fans por las consecuencias que pudo sufrir por el accidente.

Fue por medio de TikTok en donde se viralizó el video que muestra a la vedette haciendo un baile que desafortunadamente no terminó de la mejor manera después de que uno de sus colaboradores perdiera el control y la dejara caer contra el pisto dejando en completo shock a todos los presentes.

La bailarina sufrió una fuerte caída. Foto: Especial

Lyn May sufre fuerte caída

En las imágenes compartidas en redes sociales vemos a Lyn May demostrando que es una de las mejores bailarinas en nuestro país, pero la situación se salió de control cuando uno de sus compañeros intentó hacer una maniobra que desafortunadamente no terminó de la mejor manera.

Resulta que el compañero de Lyn May intentó cargarla, pero perdió el control provocando que la estrella del Cine de Ficheras se cayera de espaldas. A pesar del fuerte golpe la vedette continuó con la rutina de baile, pero sus compañeros optaron por auxiliarla de manera repentina.

Como era de esperarse el video de Lyn May no pasó desapercibido para nadie pues un número considerable de internautas externó su preocupación por la caída que sufrió, otros dijeron que la vedette ya no debería de realizar ese tipo de bailes para proteger su salud.

¿Quién es Lyn May?

Liliana Mendiola Mayanes, nombre verdadero de Lyn May, es una reconocida actriz y vedette de 70 años de edad. La estrella del Cine de Ficheras alcanzó gran parte de su fama tras sus colaboraciones en películas como "Las braceras", "Candelaria" y "La casa que arde de noche".

Hace unos meses Lyn May regresó a la pantalla chica como una de las participantes del reality show "¡Quiero cantar!", donde desafortunadamente fue una de las primeras eliminadas.

Foto: Especial

