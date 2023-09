¿Alfredo Adame está desaparecido?, su hijo preocupa a fans porque no sabe nada de él

Uno de los personajes más controversiales dentro del mundo de la farándula es sin duda alguna Alfredo Adame, quien en más de una ocasión ha arremetido con personas desconocidas hasta el punto de protagonizar peleas en la calle y por supuesto, con otros famosos como es el caso de Carlos Trejo y Andrea Legarreta. De hecho, fue con esta última con quien en junio pasado volvió a protagonizar un escándalo al llamarla "p*rra"; sin embargo, tras este incidente ha mantenido un perfil bajo y alejado de los medios.

Aunque ha usado su cuenta oficial de Instagram para presumir algunas colaboraciones -como la que tuvo hace ya varias semanas con Bellakath, y es que hay que recordar que el actor y presentador también es un popular DJ-, este fin de semana llamó la atención que podría estar desaparecido, algo que encendió las alertas en el mundo del entretenimiento. Por su parte, su propia familia se mostró preocupada ante la falta de información del famoso de 65 años, ¿pero qué se sabe al respecto?

El actor continúa con sus proyectos musicales. (Foto: IG adamegoldenboy)

Hijo de Alfredo Adame se muestra preocupado por la "desaparición" de su papá: VIDEO

Este fin de semana Sebastián Adame, hijo del ex conductor de "Hoy" asistió al teatro para ver a Lucerito Mijares cautivar al público con su talento en la actuación, pero antes de la función dedicó unos momentos para conversar con la prensa y entre los diversos temas que se tocaron como es el caso del reencuentro de Michelle Sala con Luis Miguel previo a su boda, el joven también fue cuestionado sobre su padre. ¿La razón?, que lleva semanas alejado del ojo público.

A pregunta expresa de la prensa sobre la notoria ausencia de Alfredo Adame, quien no ha protagonizado nuevos escándalos con polémicas declaraciones e incluso alguna pelea con ex compañeros o con desconocidos, Sebastián también se mostró sorprendido por el hecho insólito.

"Justamente es lo que yo estaba pensando el otro día, como que ya van muchos días que no sale diciendo nada. Hasta a mí me preocupa", comentó en medio de risas.

Hace unos días Adame compartió esta imagen en la que se le ve el ojo morado de cuando lo golpearon afuera de su casa. (Foto: IG adamegoldenboy)

Si bien su hijo se tomó el cuestionamiento con mucho humor, también habló con seriedad ante la posibilidad de que esta ausencia de controversias sea porque su padre está cambiando su forma de ser, aunque no descartó que esto solo sea temporal por el historial con el que se conoce al actor. "Mira, desafortunadamente con mi papá, pues ya nadie sabemos qué es lo que va a hacer después. Me gustaría pensar que sí (cambió), pero pues quién sabe. Ojalá", se sinceró.

Para concluir con el tema, Sabastián, con quien Alfredo Adame ha tenido un distanciamiento luego de que lo habría rechazado por ser gay, compartió sus mejores deseos de que su padre se encuentre bien, pero "de plano no me he enterado de nada, no ha salido nada", dijo sobre la presunta desaparición del actor. Asimismo, confesó que él por su propia cuenta ha buscado qué está haciendo el famoso por lo "raro" que se le hizo su ausencia en el mundo de la farándula.

"¿Ya se tranquilizó o qué noda? Porque está raro", dijo Sebastián Adame ante los cuestionamientos de la supuesta desaparición de su padre.

¿Alfredo Adame está desaparecido? Esto sabemos

La noticia de la supuesta desaparición de Alfredo Adame Von Knoop, mejor conocido por su nombre artístico, de 65 años, despertó las alarmas en el mundo del espectáculo; sin embargo, es importante aclarar que las declaraciones que realizó su hijo menor sólo fueron ante la ausencia y falta de polémicas protagonizadas por el actor. Y es que segúnha dejado ver en su cuenta de Instagram, se encuentra en perfectas condiciones.

Aunque alejado del ojo público, sigue usando la plataforma de Meta, antes Facebook, para compartir sus nuevos proyectos dentro del mundo de la música, donde incursionó como DJ para alejarse de la actuación y conducción. De hecho, en las últimas horas y mientras las declaraciones de Sebastián corrían como pólvora, él se encontraba promocionando "La Cumbia del Mame", una colaboración con El Negro Más Guapo.

"Ahí voy", fue el último mensaje que escribió la noche del domingo en su cuenta de Instagram, en donde compartió un adelanto del tema que saldrá el próximo mes de octubre en todas las plataformas de música. Lo que llamó la atención de sus seguidores es que la legra hace referencia a las frases con las que se ha hecho viral y un meme en redes sociales como es el caso de "las patadas de bicicleta".

Las groserías también están presentes en el tema. (Foto: IG adamegoldenboy)

