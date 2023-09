"Se cree superior", Bellakath expone a fan que atacó a sus bailarines porque "no rifan"

Este fin de semana Bellakath demostró que se mantiene firme en valores y que jamás dudará en defender a quienes la han apoyado desde el minuto uno o que con el paso del tiempo se han sumado a su equipo de trabajo para atender las necesidades que requiere desde que su fama avanzó a pasos agigantados. Pues mientras las distintas críticas hacia su música e incluso a su imagen dividen opiniones, en esta ocasión su firmeza fue aplaudida en redes por defender a sus bailarines.

Desde sus historias de Instagram, la cantante de "Gatita" compartió una captura de pantalla de un mensaje que recibió por parte de un fan, pero su molestia llegó cuando en lugar de muestras de cariño, este atacó a sus bailarines por supuestamente no estar a su nivel. Ante ello, la persona no dudó en externar sus deseos de unirse al equipo de su ídola para así demostrarle su talento; sin embargo, su petición fue rechazada con una cachetada de guante blanco.

La imagen que la también abogada compartió en su cuenta oficial muestra un mensaje de un fan, de nombre Omar, quien intentó acercarse con humor y carisma a la cantante, pero pasando por alto que la famosa le es fiel a quienes le son fieles y ante los insultos, descalificativos y críticas no dudó en responder firme que "nunca" trabajaría con una persona como la que le envió el texto por el sólo hecho de creerse juez.

"Hola, Bellakath . Te vas a preguntar ¿quién es este pend*jo? Solo soy un fans más, pero la neta te escribo porque vi uno de tus videos y tus bailarines no rifan tan chido. Me deberías de contratar, digo por si quieres un espectáculo de calidad como tu voz. Saludos", se lee en el mensaje que desató la furia de la intérprete.

Con pocas horas de diferencia, la cantante de "Y yo me le pego" le envió una concreta respuesta con la que demostró que jamás traicionaría a su equipo y que además no tolera a los que se sienten superiores a los demás. "Así es, pienso. Quién es este pend*jo que se atreve a criticar a mi equipo de trabajo", se lee, aunque dejó lo más polémico para el final: "Nunca trabajaría con alguien como tú que se cree superior, ni juez para calificar algo", remató.

Como señalamos, el mensaje fue aplaudido por muchos, pero también criticado por otros y ante ello la cantante no dudó en compartir una declaración más detallada en la que de nueva cuenta defendió a cada miembro importante que trabaja con ella, pues aseguró que sin importar el rol que cubran todos son muy importantes por lo que no tolera el que hagan menos el esfuerzo que hay detrás sin importar de quién se trate.

"No me parece justo que haya gente que siempre trata de hacer menos el trabajo de los demás", además agregó que "si quiero algo bien no te contrato a ti porque principalmente te sientes más que los demás. Yo ocupo gente que trabaje con los valores que yo trabajo".