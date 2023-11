Magaly Chávez demandó penalmente esta semana a Alfredo Adame

“La demanda que puse esta semana contra Alfredo Adame es por daño moral lo cual se paga con una compensación económica y es una demanda penal que pide cárcel para él porque lo que me hizo fue demasiadas ofensas y maldades, se que no tiene dinero para pagarme la demanda económica ni me interesa porque además no tiene ni un quinto pero si quiero verlo tras las rejas, porque es demasiado el daño que me hizo y esta vez si lo van a encarcelar, se ha salvado de una y de otra demanda pero de esta no se va a salvar, donde te lo firmo, yo intenté recordar una sola cosa buena con él y no hay ni una, solamente hubo maltrato y lo que quiero es que esté en prisión por el bien de todas las mujeres y el mío, no solo eso sino que hoy trato de te puede decir que si sólo existiera un hombre en toda la tierra y fuera él”.

¿Magaly después de tu noviazgo tan desgastante con Alfredo aún tienes ganas de tener un novio?

“Si, quiero novio y tener un hijo y me hice los exámenes de mi matriz después de que me operaron y me sacaron el mioma y estoy perfectamente apta y en mi mejor momento para tener un hijo en este momento” concluyó Magaly.

Ataques de amor e histeria de Marc Anthony

A Marc Anthony le dan ataques de amor y de histeria en sus últimos conciertos ya que le grita: “Te amo esposa aleluya” a Nadia y dicen que la razón por la que está vuelto loco de amor es porque antes de su esposa, la ex miss Paraguay él ya no tenía tantas ganas de cumplir con sus deberes conyugales pero su joven mujer le abrió el apetito y ahora es el más “ponedor” y en ese estado de disipación, “nirvana” y trepado en una nube rosa, porque ya es muy “cumplidor” quiere pegar de alaridos… ¿Cuántas quisiéramos esos ataques de amor en la mitad del concierto?

Emmanuel palomares el hombre más deseado

Miren lo que hace Dios para sus criaturitas, hombres como Emmanuel Palomares que es el nuevo protagonista de Salvador Mejía, en su telenovela: “Vivir de amor”.

Emmanuel es tan decente, educado, puntual, natural, sencillo, fresco, guapo y todos los adjetivos lindos que hay en el idioma español que se super merece y se ganó a pulso el papel principal.

A él no le han regalado nada, todo es su mérito. Palomares, ahí te dejo la flor, ¡a ver cuando paso por la maceta!

Belinda también tiene su corazoncito y su primera canción con dedicatoria es; “Mi maldición”

Belinda también tiene su corazoncito, ella al estilo Taylor Swift quiere con lo que escribió en su diario componer canciones con dedicatoria y su primera canción se titula: “Mi maldición”: Me dieron un anillo de 3 millones de dólares y eso fue la maldición de nuestro amor”.

POR SHANIK BERMAN

EEZ