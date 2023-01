Alfredo Adame asegura que su ex Magaly Chávez "no es mujer" y ella lo demandará

Alfredo Adame volvió a hacer una polémica declaración, pues ahora aseguró que su ex novia, Magaly Chávez no nació mujer, sino es una persona trans que lo engañó. Las palabras del ex conductor de Hoy llegaron hasta la celebridad, quien aseguró que lo va a demandar, ya que afirma que esto es una mentira y que él solo lo está haciendo para lastimarla, sin embargo, ya se está asesorando con sus abogados para proceder legalmente.

El año pasado, el polémico actor sorprendió al anunciar que estaba saliendo con Magaly, quien se dio a conocer por el programa "Enamorándonos". Ambos aparecían juntos en los eventos y hasta fueron parte del reality show de Tv Azteca, "Soy famoso, sácame de aquí", sin embargo, después de tres meses, la relación llegó a su fin y cada quien siguió con su vida. No obstante, recientemente Adame ha comenzado a hacer algunas declaraciones sobre su ex pareja, la cual asegura le mintió, pues es una mujer de la comunidad trans.

Alfredo Adame asegura que Magaly Chávez "no es mujer"

Desde hace algunos meses, el actor, de 64 años, ha dicho en medios de comunicación que Chávez es una mujer transexual. En el programa de YouTube "De la Rosa TV", aseguró que durante su relación sólo se besaron y que nunca tuvieron intimidad. “Yo solo quise echarle la mano y es malagradecido y ve con lo que me salió este tipo, no te puedo decir mujer. En tres meses solo le di tres besos y nunca tuvimos relaciones, nunca tuve intimidad con esta persona. Dormimos juntos, ella en su cama y yo en la mía”.

Alfredo Adame asegura que su ex es una persona trans que lo engañó Foto: Especial

En entrevista con Venga la Alegría, Alfredo Adame relató que la razón por la que asegura que Magaly es una persona transexual, es porque buscó su acta de nacimiento y no la encontró. “Voy un día a Pachuca y me muestran en una mesa, aquí está, aquí está, ten cuidado porque es peligro. Consulté con mi amigo que trabaja en el registro civil y no existe el acta", manifestó el ex conductor que próximamente abrirá una cuenta de OnlyFans.

Adame aclaró que no está criticando a Magaly por sus preferencias sexuales o por su identidad, sino que actualmente está reclamando que supuestamente lo engañó. “Juzgando a la persona que es mentirosa, engañosa, pero no estoy juzgando el género, ni la religión ni nada. Fue un romance armado, si en todo el proceso nos dimos tres besos fue mucho, nunca hubo acto sexual, sí me gustaba y me llegué a enamorar”.

Magaly Chávez prepara demanda contra Alfredo Adame

Este jueves 19 de enero, el matutino de Tv Azteca consultó a Magaly Chávez para saber cuál era su posición al respecto, e indicó que si bien el actor quería ofenderla, para ella no es un insulto, sin embargo, destacó que Alfredo Adame necesita ayuda profesional, pues es un hombre rencoroso, con el que se arrepiente de haber salido. “Después de lo que le sucedió que fue muy grave, pensé que iba a recapacitar, cambiar, pensé que iba a sanar, pero no”.

La ex participante de "Enamorándonos" y ahora influencer de redes sociales, reiteró que piensa proceder legalmente en contra del famoso conductor de "Viva la mañana". “Va a haber una demanda, vamos a ver con mis abogados que se puede hacer porque me han llegado muchos mensajes. Yo sé lo que soy, sé lo que valgo, soy una persona común y corriente como todas, seamos del género que seamos”.

