Alfredo Adame termina su noviazgo con Magaly Chávez: "Por caprichuda" | VIDEO

Alfredo Adame es una de las "celebridades" más polémicas y que más desprecio genera entre los usuarios de redes sociales, quienes constantemente se burlan de él. A principios de año se involucró en una pelea callejera tras un incidente vial y hace unos días volvió a ser viral, pues de nuevo perdió una riña. Sin embargo, ahora se volvió tendencia de nueva cuenta porque terminó con su novia.

A principios de marzo, el ex galán de telenovelas sorprendió a todos los televidentes al anunciar que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor al confirmar su noviazgo con la modelo e influencer Magaly Chávez, quien se hizo famosa pro participar en el programa “Enamorándonos”, del cual también formó parte la “Bebeshita”.

A pesar de la poca fe que la gente tenía de que durarían, Alfredo Adame había confirmado que todo marchaba bastante bien y hace tan sólo una semana confirmó que se casarían; pero ahora parece que sus detractores no se equivocaron, pues todo parece haberse derrumbado.

Foto: Especial.

Se le acabó el amor a Adame y Magaly Chávez

Adame aseguró que terminó con Magaly por “caprichuda”, además de que “se sabe bonita, guapa y que tiene cuerpazo. Cómo crees que alguien te habla a las 3 y te pide que le lleves un pay de limón. Estoy muy enojado”, mencionó.

Sin embargo, parece que no es un final definitivo, porque afirmó que aún se irán de vacaciones a República Dominicana y después de eso verá si decide continuar con ella, “si me pide perdón y me dice que lo volverá a hacer, lo pensaré”, añadió.

Además, reveló que no ha tenido intimidad con ella, ya que lleva más de un año sin tener relaciones sexuales, además, sostuvo que eso pasará con Magaly siempre y cuando se casen y tengan luna de miel.

