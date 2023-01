Alfredo Adame confirma qua abrirá su OnlyFans a sus 64 años: "Posiblemente enseñando"

Alfredo Adame sería la próxima celebridad en unirse a la polémica plataforma de OnlyFans, así lo confirmó el propio actor durante una entrevista en la que resaltó que hará fotos artísticas en donde posiblemente enseñe algunas partes de su cuerpo. Las declaraciones surgen después de que el año pasado, indicara que estaba dispuesto a abrir su página de contenido exclusivo y hasta se dijo dispuesto en colaborar con algunas celebridades consolidadas en este sitio de internet.

El ex conductor de Hoy ofreció una entrevista para Venga la Alegría, en la que declaró que se está preparando para lucir un cuerpo atlético en sus fotos de contenido para adultos. "Soy un hombre feliz, me lo repito todas las mañanas. Me voy a regresar a los 45 años, estoy yendo todos los días al gimnasio, llevando una dieta super especial", manifestó el galán de telenovelas en los años 80 y 90, quien también dejó ver cómo está evolucionando la herida que tiene en el ojo.

"Ya esto de la herida del ojo, pues está ya casi a punto de regresarse. Va a quedar exactamente igual. Tengo un 30 por ciento de la visión disminuida", reveló el actor que mostró su lesión, después de que tuviera una operación exitosa, pues hay que recordar que hace algunos meses, Adame se vio envuelto en una pelea cerca de su domicilio en la colonia Tlalpan, tras acudir al sitio en donde se realizó un ataque armado que dejó una persona fallecida.

¿Alfredo Adame abre su cuenta de OnlyFans?

Alfredo Adame dijo que abrirá una cuenta de contenido exclusivo para adultos, pues ha tenido mucho éxito con la página en la que envía saludos y algunas groserías por sus fans. "Si con las mentadas de madres gano dinerales, qué pasará. Es que hago contacto con los chavos porque tengo la mentalidad de un chavo de 25 años", comentó el actor, quien adelantó que no habrá desnudos completos, pero sí fotos sugerentes en las que mostrará algunas partes de su cuerpo.

"Desnudo completo no, o sea, posiblemente enseñando nalga, ya sabes, algo más artístico, todo. El OnlyFans no es porn*gr*fia. Soy un chavo roco, tengo 64 años y parezco chavo y también tengo la mentalidad de un adulto", destacó Alfredo, quien supuestamente había firmado un contrato con Sabrina Sabrok, la modelo argentina que abrió su productora de contenido para adultos, que la ayudaría a comenzar su carrera en la industria.

Alfredo Adame seguirá su carrera como modelo de OnlyFans Foto: Especial

A pesar de que constantemente está envuelto en polémicas, Alfredo Adame reveló que recientemente tuvo una propuesta de mucho dinero para ser parte de un reality. "Yo tenía oferta para muchos (programas) para el 'Inseparables' en Colombia, para el de viaje de tres meses en España, para uno en Italia. Y de repente un día me llamaron de una empresa muy poderosa y me dijeron, 'oye queremos que vayas con nosotros' y me dieron un ofrecimiento muy superior a lo que podrían estar ofreciendo otras televisoras. Se acabó el el veto y se limaron las asperezas", aseguró, levantando las sospechas de su posible regreso a Televisa.

