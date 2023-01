Ella es la mujer que demandará a Alfredo Adame por asegurar que fue hombre

Tras un polémico noviazgo con Alfredo Adame, la actriz Magaly Chávez aseguró que lo demandará por asegurar que fue un hombre, es decir que se trata de una mujer trans que lo engañó.

¿Adame se enamoró de una mujer trans?

Esto, debido a que durante una entrevista con el canal de YouTube De la Rosa TV, el actor dejó entrever que Magaly era una mujer trans e incluso llamó a su ex novia “tipo”, aludiendo a que Magaly no es una mujer por nacimiento.

“Ve con lo que salieron, ve con lo que salió esta mujer. no es que yo lo diga... con lo que salió este tipo, no te puedo decir ‘con lo que salió esta mujer’; ve con lo que salió este tipo ante millones de personas en el reality show”, exclamó Adame.

Magaly es actriz. Foto: Instagram

El actor confesó que durante el noviazgo con Magaly, la ex participante del reality show “Enamorándonos” no quiso tener intimidad con él y solo accedió a darse tres besos con Alfredo.

De acuerdo con Adame, en cuanto comenzaron a suceder cosas extrañas, él decidió terminar con Magaly, y que incluso su silueta le parecía sospechosa, pues muchas mujeres trans tienen el cuerpo en forma similar.

Adame recibirá demanda por difamación

Ante este panorama, Magaly decidió romper el silencio y aseguró estar cansada de la conducta de Alfredo, quien frecuentemente habla mal de ella, pero la gota que derramó el vaso fue que Adame dio a entender que ella es una mujer trans.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Magaly confesó que ahora sí demandará a Alfredo, pues ella es una mujer muy tranquila, pero tiene un límite y Adame ha estado friegue y friegue.

Magaly está cansada del acoso de parte del actor. Foto: Instagram

“El señor pensó que me iba a ofender con esto, porque lo hizo de esa manera y creo que está totalmente mal Que me diga transexual, que me diga que soy hombre, a mí no me afecta en nada, todos somos seres humanos”, señaló la actriz, quien dijo que Adame busca afectar su imagen.

Respecto a la razón por la cual ha tenido varios ataque de parte del actor, Magaly indicó que Adame no ha tenido trabajo en varios meses, por lo que ya no sabe qué cosa inventar para llamar la atención.

