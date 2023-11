Enrique Guzmán: estas son las polémicas que han marcado la carrera del rockero

Desde hace algunas semanas, el publirrelacionista Emilio Morales reveló que él vio un material en donde se aprecia explícitamente a Enrique Guzmán cometer abuso en contra de una menor de edad, desde entonces el rockero se había mantenido al margen de sus declaraciones.

Sin embargo, el cantante de 80 años ofreció una conferencia de prensa junto con Angélica María y otros cantantes para promocionar su próxima presentación en un importante recinto, sin embargo, ahí la prensa cuestionó Enrique Guzmán sobre dicho material, esto provocó que el rockero estallara y diera unas lamentables declaraciones al respecto.

Estalla Enrique Guzmán por pregunta sobre presunto abuso sexual infantil

Foto: cuartoscuro

El rockero hizo lamentables declaraciones

Desde que llegó a nuestro país, el venezolano Enrique Guzmán logró llamar la atención de propios y extraños, pues su voz, su forma de bailar y su carisma atraparon a las y los mexicanos.

Sin embargo, a lo largo de su trayectoria, el papá de Alejandra Guzmán ha protagonizado no solo una sino muchas polémicas que lo han llevado a estar en el ojo del huracán, debido a esto es que aquí te daremos a conocer solo algunas de ellas.

Foto: cuartoscuro

Siempre ha estado envuelto en polémicas

Tal y como lo mencionamos al inicio de esta nota, este martes 14 de noviembre, el ex vocalista de los Teen Tops ofreció una conferencia de prensa en un famoso recinto musical de la CDMX, ahí el rockero estalló en cólera luego que una reportera lo cuestionó sobre el presunto video del que habló Emilio Morales.

Ante esto, Enrique Guzmán primero preguntó si es que la reportera ya había visto dicho material, luego de esto confesó que le gustaba tener encuentros íntimos con “niñas chiquitas”.

“Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de estas fotografías, las conoces, las has visto? La pregunta es: ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoces? Yo no, y me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, aseguró Enrique Guzmán