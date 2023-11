Estalla Enrique Guzmán por pregunta sobre presunto abuso sexual infantil

Un nuevo episodio en el que Enrique Guzmán fue cuestionado por imágenes donde presuntamente se le apreciaría abusando sexualmente de una niña, ocurrió durante una conferencia de prensa.

En el encuentro con periodistas, el cual fue organizado para promover la nueva fecha de La Caravana del Rock and Roll, una reportera le preguntó por las imágenes, cuya existencia fue revelada días atrás por el periodista Emilio Morales.

“Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de estas fotografías, las conoces, las has visto? La pregunta es: ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoces? Yo no, y me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, señaló el músico.

Instantes después, los organizadores de la conferencia de prensa recriminaron a la periodista por el cuestionamiento, puesto que habían acordado previamente que durante la sesión de preguntas y respuestas solo se hablaría del evento, en el que participan otras estrellas como Angélica María, César Costa y Roberto Jordán.

Acusan nuevamente a Enrique Guzmán de abuso infantil

En octubre pasado, el periodista y ex publirrelacionista de Sylvia Pasquel, Emilio Morales, aseguró que existen pruebas de un presunto abuso sexual infantil perpetrado por Guzmán, del cual tendrían conocimiento sus hijos, Alejandra y Luis Enrique.

“Hay un video donde Enrique Guzmán está abusando de una menor, así te lo digo, no puedo decir ningún nombre por la menor, pero el video existe. Alejandra sabe que existe ese video.

De acuerdo con el periodista, Alejandra Guzmán tendría conocimiento de las imágenes. Foto: Instagram / Enrique Guzmán

“(Ese video) lo tiene Alejandra, la mamá de la niña, Enrique Guzmán por supuesto que lo vio, y nada, me parece muy fuerte, por que yo honestamente no creía lo que le había hecho a Frida y después de que hace un par de meses vi ese video yo dije: ‘no es posible’”, señaló Morales en entrevista con la periodista Angélica Palacios.

Hace algunos días, al ser cuestionado por un reportero a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Enrique Guzmán negó la existencia del material, respondiendo de forma irónica.

"Seguramente, como tengo fama de ser violador de niños de toda la vida, lo he hecho muchas veces, ¡están locos!”, señaló.