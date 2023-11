Enrique Guzmán sobre supuesto video de ataque sexual: “tengo fama de abusar de niños de toda la vida”

Enrique Guzmán rompió el silencio luego de ser acusado de abusar de una menor de edad por parte del periodista Emilio Morales, quién aseguró que vio el video donde el famoso rockero abusaba sexualmente de una niña y que incluso Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán estarían enterados.

Al ser increpado por la prensa el querido músico no se quedó callado y primeramente respondió "no sé, no he visto nada", luego de que los reporteros le explicaran, desmintió que lo dicho por el comunicador fuera real y hasta respondió con cierta ironía que tampoco fue del agrado de todos.

"Seguramente, como tengo fama de ser violador de niños de toda la vida, lo he hecho muchas veces, ¡están locos!, enfatizó Enrique Guzmán.

Sigue leyendo:

Muere en centro de rehabilitación recordado actor de CSI Miami y Bones, tenía 35 años

Barbie, la dueña de las "licuachelas de Tepito" fue detenida: de Nodal a Sante Fe Klan ellos son los famosos a los que recibió en su negocio

Enrique Guzmán responde a acusaciones de abuso sexual contra una menor

Enrique Guzmán también dijo desconocer a Emilio Morales también expublirrelacionista de Sylvia Pasquel, quien hizo la sorprendente revelación en el programa de la periodista Angélica Palacios que se transmite en Youtube, en dicha emisión reconoció que él dudaba de las acusaciones de Frida Sofía hasta que alguien le dijo que si era cierto y le mostró el video.

Incluso dijo que la mamá de la menor no quiere hablar por temor a causar un daño en la pequeña, de acuerdo a el Programa Sale El Sol, la niña agraviada sería la hija mayor de Mayela Laguna.

Sostuvo que desconoce de qué video se habla Foto: Instagram eguzmanoficial

Enrique Guzmán reta a Emilio Morales a que muestre video del supuesto abuso sexual

En las mismas declaraciones recogidas por el programa "Sale el Sol", el reconocido rockero aseguró que es mentira lo del supuesto abuso y reto a las personas que lo acusan a mostrar los videos "no sé quien es Emilio Morales, no he oído nada ni estoy enterado" y añadió "no sé si lo tengo Alejandra, no sé de qué videos me hablas".

Y le aseveró al periodista "te apuesto a ti a que no los hay". Incluso le recordaron las acusaciones de su nieta Frida Sofía y respondió "ella puede decir lo que quiere, es su palabra contra la mía, qué quieres que te diga?", En el mismo programa aseguraron que la hija de Alejandra Guzmán desistió de la demanda lo que le restó credibilidad a las acusaciones contra su abuelo.