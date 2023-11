Muere en centro de rehabilitación recordado actor de CSI Miami y Bones, tenía 35 años

La industria del espectáculo nuevamente se encuentra vestida de luto debido a que se dio a conocer la muerte del actor estadounidense, Evan Ellingson, quien perdió la vida el pasado fin de semana de forma misteriosa a los 35 años de edad. El joven histrión será recordado por haber derrochado talento en icónicas producciones como "CSI: Miami" y "Bones", tan solo por mencionar algunas.

La noticia del fallecimiento de Evan Ellingson fue confirmada por su padre, Michael Ellingson, quien detalló que fue el pasado domingo 5 de noviembre cuando el actor de "CSI: Miami" fue hallado sin vida en su habitación, asimismo, el padre del actor señaló que su hijo se encontraba internado en una casa de recuperación para adictos en Fontana, California.

Evan Ellingson brilló en producciones como "CSI: Miami" y "Bones". Foto: Redes

Hasta el momento, se desconoce cuál fue la causa exacta de la muerte de Evan Ellingson, sin embargo, trascendió que las autoridades locales ya comenzaron las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y de acuerdo con los reportes del portal de TMZ, no hay sospechas sobre un homicidio, mientras que el padre del actor comentó al referido medio que el deceso de su hijo le pareció sorpresivo debido a que en los últimos meses había mostrado una evidente mejoría respecto a su problema de adicciones y a su estado de ánimo, por lo que se espera que sea en las próximas semanas cuando fluya más información al respecto.

¿Quién fue Evan Ellingson?

La carrera artística de Evan Ellingson inició a principios de la década de los 2000, se sabe que su primera participación como actor fue en un comercial de una reconocida marca de skate y posteriormente dio el salto a la pantalla chica participando en “Living the fear” y “General Hospital” donde gracias a su talento pudo abrirse camino en la industria del entretenimiento donde rápidamente se convirtió en una de las máximas promesas infantiles de la farándula.

Así se veía Evan Ellingson en la actualidad. Foto: YT: The River's Edge Ranch

“Titus”, “That was then”, “Mad TV”, “Complete Savages”, “Bones”, “24”, "My Sister's Keeper”, “Walk the Talk”, “Cartas desde Iwo Jima”, “The Bondage”, “Confesión”, “Rules of the Game”, “Time Changer” y “The Gristle” fueron algunas otras producciones en las que Evan Ellingson derrochó talento a lo largo de su corta, pero intensa trayectoria.

Cabe mencionar que, el trabajo más recordado de Evan Ellingson será en "CSI: Miami" donde le vio vida al personaje de “Kyle Harmon”, el problemático hijo de “Horacio Caine” (David Caruso) y en dicha producción el joven histrión tuvo múltiples apariciones a lo largo de tres temporadas y aunque parecía que dicha producción le permitiría consolidar su carrera esto no sucedió pues desde finales del 2010 se mantuvo alejado de la actuación por distintos problemas personajes como la muerte de su hermano mayor por una sobredosis de heroína, además, se sabe que también enfrentó un severo problema de adicciones con el cual estuvo luchando durante varios años.