María León rompe el silencio tras burlas por su abdomen de acero: "amo mi cuerpo"

Una de las polémicas más recientes dentro del mundo del espectáculo incluye a María León y no por alguna declaración o acción que haya resultado en su contra, sino por los detractores que la cantante tiene en redes sociales, quienes bajo el anonimato han hecho comentarios despectivos sobre la figura musculosa que presume la artista. La situación ha dividido opiniones, pues mientras algunos se suman a las burlas y críticas, otros más recuerdan que no se debe hablar sobre cuerpos ajenos, por lo que han defendido a la famosa.

Sin embargo, la propia intérprete de "Dime la verdad" ha dejado en claro que no necesita de las defensas de sus admiradores, pues a ella los comentarios negativos se le resbalan gracias a la seguridad que tiene en ella misma y el amor que le tiene a su cuerpo, prueba de ello es que todos los días lo entrena para mantenerlo en las mejores condiciones y que le permitan mantenerse como una de las celebridades más completas que tiene el país. Cabe recordar que ella no sólo canta y actúa, sino que también es amante del ejercicio en disciplinas como el ballet, el pole dance o el baile, de ahí que en pleno 2023 luzca un abdomen de acero.

Hace unos días María León compartió lo que piensa sobre las críticas a su figura. (Foto: IG @sargentoleon)

De hecho, es precisamente su abdomen marcado el que ha generado la polémica en redes sociales, donde María León se mantiene muy activa, pues tras compartir fotos en top y dejar a la vista el resultado del ejercicio, algunos de sus seguidores opinaron que luce poco femenina, entre otros terribles ataques. Ante ello, la actriz compartió un largo mensaje de amor propio en Instagram con el que dejó en claro que está feliz con su cuerpo y con lo que ha logrado con su carrera, aunque este fin de semana rompió el silencio ante la prensa.

"Amo mi cuerpo", el poderoso mensaje de María León sobre las críticas por su figura

Mientras viajaba para ofrecer uno de sus conciertos, la famosa de 37 se encontró con la prensa y en sus distintas declaraciones también dejó en claro que la polémica a la que se ha enfrentado en los últimos días no le afecta y que las transformaciones que le hace a su cuerpo siempre están enfocadas a lo que necesita según el momento de su vida. Por ejemplo, su participación en obras de teatro u otros proyectos.

Su abdomen ha sido objeto de brutales críticas. (Foto: IG @sargentoleon)

"Siempre va haber opiniones, te van a criticar por todo. Así que tú vive feliz", dijo en su reciente encuentro con los medios. Asimismo, dejó en claro que no le importa "la opinión social" y mucho menos cuando está relacionada con su físico; ante ello no dudó en afirmar que "eso es lo que menos les debería de importar", puesto que ella de toda la vida ha forjado dureza para no sentirse vulnerable y que los cambios siempre están acompañados de su vida profesional.

"Al final mi cuerpo es solo un reflejo de lo que yo necesito hacer a nivel laboral. Ahorita en Vaselina es mucho cardio, necesito acrobacia, mi personaje lo requiere", añadió.

Sus conciertos siempre están acompañados de baile y de pole dance. (Foto: IG @sargentoleon)

Por otro lado, María León destacó que cuando no está ejercitándose de la forma en la que lo hace actualmente, le da prioridad a otras cosas como es el caso del pole dance ya que su cuerpo requiere de otro tipo de musculatura. Sobre eso mismo, indicó que "soy el reflejo de lo que quiero ofrecerle a mi público" y de ahí que en otras ocasiones su abdomen no luzca tan torneado como en la actualidad.

"A lo mejor se ve de una manera que a la gente le guste o no", fueron las palabras con las que se defendió de las recientes críticas que ha recibido en redes sociales y ante ello también aseguró que está segura de sí misma, además que valora el escuerzo que hay detrás y no sólo físico, sino también funcional. "Yo amo mi cuerpo con locura, lo amo. Sobre todo porque es funcional y me permite hacer lo que más amo; le he puesto unas friegas de desveladas, mal pasadas y tengo un cuerpo muy generoso que ha aguantado mucho y que cuando van pasando los años le doy mucho más cariño", declaró.

Finalmente, María León descartó sufrir de vigorexia, también conocida como dismorfia muscular que, de acuerdo con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, "es una alteración de la imagen corporal por la que el paciente presenta una preocupación excesiva hacia su cuerpo". De acuerdo con la cantante, lleva un balance en su vida diaria en la que de lunes a sábado se cuida "bastante sano"; mientras que el fin de semana es más libre.

